В Улан-Удэ ковидные нарушения находят повсеместно

Нарушения выявляют и в торговых центрах, и в маленьких магазинах



Ежедневно в столице Бурятии мобильные группы проверяют соблюдение санэпидрежима в магазинах, организациях, городском транспорте и на улицах города. За неделю проверяющие составили на нарушителей более 60 протоколов, сообщили в пресс-службе мэрии.



В ходе рейдов, прошедших на прошлой неделе в Улан-Удэ, проверено 797 объектов и более 1,5 тысяч граждан.



С сотрудниками организаций и посетителями магазинов проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции помещений.



- Среди фиксируемых нарушений: отсутствие журнала термометрии, нарушение масочного режима, неправильное ведение журналов дезинфекции. Подобные нарушения выявляются и в заведениях общепита, и в торговых центрах, и в небольших магазинах, и в общественном транспорте. Впереди сезон простудных заболеваний, ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, поэтому призываем всех осознавать степень своей ответственности за собственное здоровье и соблюдать меры профилактики, - отметили в управлении общественной безопасности администрации города.



Согласно статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» несоблюдение требований нормативных правовых актов влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырёх тысяч, на должностных лиц - до 20 тысяч, на юридических лиц - до 80 тысяч.





