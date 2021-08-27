Михаилу Асташову немного не хватило до второй медали Паралимпиады

На Паралимпийских Играх в Токио прошли финальные заезды в индивидуальной велогонке с раздельным стартом. Участие в борьбе за медали принял участие спортсмен из Бурятии Михаил Асташов. Атлет выступил в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
На дистанции 1000 метров Асташов показал результат 1 минуту и 10,450 секунд. Этот результат стал новым мировым рекордом. Отметим, накануне атлет также побил мировой рекорд в гонке преследования.
К сожалению, завоевать медаль в сегодняшней гонке не удалось. В финале Михаил Асташов долгое время был лидером, однако затем трое спортсменов из Китая, Франции и Австралии обогнали велогонщика из Бурятии.
Золото взял спортсмен из Китая, показавший результат минуту 8,347 секунд, тем самым перебив рекорд Асташова.
На этом Паралимпийские игры для Михаила не завершаются. В минспорта Бурятии уточнили, что 31 августа он выйдет на велошоссе на индивидуальную гонку с раздельным стартом (20км) и 2 сентября на групповую шоссейную гонку (100км).
Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Асташов стал чемпионом в индивидуальной гонке преследования, которая проходила 26 августа.
С победой атлета из Бурятии поздравил Владимир Путин. Президент России отправил спортсмену телеграмму, в которой отметил, что Михаилу Асташову «не было равных».