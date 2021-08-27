 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

Путин поздравил паралимпийского чемпиона из Бурятии

Путин поздравил паралимпийского чемпиона из Бурятии
Общество, 
Президент России отметил, что Михаилу Асташову «не было равных»

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму уроженцу Бурятии Михаилу Асташову, одержавшему победу на XVI Паралимпийских летних играх в Токио.

26 августа он завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на три тысячи метров в велоспорте на треке.

«В гонке преследования на 3000 метров Вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль – Ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец! Желаю Вам успехов и в спорте, и в жизни»,- говорится в телеграмме.

Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Асташов во время квалификационного заезда установил новый мировой рекорд. Его время составило 3:35.954. Высокий результат позволил спортсмену выйти в финал, где он боролся за золото с канадцем Тристаном Черновым.

В финальном заезде Михаил Асташов оказался сильнее и обогнал своего оппонента на целый круг.

Вся Бурятия поздравляет уникального спортсмена, доказавшего, что его способности безграничны.

Согласно республиканскому закону, спортсмену за победу на Паралимпийских играх от Бурятии полагается квартира, премия в размере 1,5 миллионов рублей и пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей.

Михаил Асташов родился 16 октября 1988 года в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. Родился без рук и ног, из-за чего родители отказались от него ещё в роддоме. Первые годы жизни он провёл в доме малютки, а затем рос в специализированном детдоме в Челябинской области. Именно там и начал заниматься спортом, пробуя себя в различных видах. Так, в настольном теннисе Михаил становился чемпионом России среди юниоров. Также занимался бадминтоном, плаванием, лёгкой атлетикой… В последние завоевал множество наград в паратриатлоне (состоит из плавания, велогонки и бега).

Класс PTS2, в котором Михаил выступает в триатлоне, не входит в программу Паралимпийских игр. Поэтому он сосредоточился на велоспорте, где только в этом году завоевал серебро и бронзу чемпионата мира, успешного отобрался на Паралимпиаду и сразу же взял чемпионский титул.

Выступает за Бурятию и Свердловскую область.


спорт Путин Паралимпийские игры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 56 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 56 тысяч
Общество, 27.08.2021
Ежесуточный прирост больных постепенно начал увеличиваться 
В Иркутске полицейские сделали предложение возлюбленным
В Иркутске полицейские сделали предложение возлюбленным
Общество, 27.08.2021
Возвращение из длительной командировки оказалось романтичным 
В городе в Бурятии затянули с подачей документов по контракту
В городе в Бурятии затянули с подачей документов по контракту
Общество, 27.08.2021
На виновника наложили административный штраф 
В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе
В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе
Общество, 27.08.2021
В соревнованиях примут участие юные борцы Иркутской области
В Иркутске проведут турнир по мини-футболу
В Иркутске проведут турнир по мини-футболу
Общество, 27.08.2021
За победу на соревнованиях памяти Л.П. Перминова поборются победители и призёры прошлых лет
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 27.08.2021
Максимальная температура воздуха составит +26
В Бурятии перенесли кубок по бодибилдингу
В Бурятии перенесли кубок по бодибилдингу
Общество, 26.08.2021
Соревнования состоятся в октябре
Забайкальцы встретятся с творческими коллективами края
Забайкальцы встретятся с творческими коллективами края
Общество, 26.08.2021
Артисты посетят 30 муниципальных районов региона и более 70 населённых пунктов
Иркутские легкоатлетки завоевали медали чемпионата мира
Иркутские легкоатлетки завоевали медали чемпионата мира
Общество, 26.08.2021
Соревнования по спорту глухих проходят в Польше
Изменится расписание поездов из Северобайкальска
Изменится расписание поездов из Северобайкальска
Общество, 26.08.2021
На БАМе пройдут работы по модернизации пути
В Чите львицу перевели в большой вольер после жалоб горожан
В Чите львицу перевели в большой вольер после жалоб горожан
Общество, 26.08.2021
Вскоре лучшие условия в зоопарке обеспечат и льву
На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей
На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей
Общество, 26.08.2021
Деньги пойдут на финансовую поддержку малообеспеченных семей
На Байкале прошёл турнир по футболу
На Байкале прошёл турнир по футболу
Общество, 26.08.2021
В играх приняли участие команды Баргузинского района
В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
Общество, 26.08.2021
В районе оно зарегистрировано впервые за 137 лет
В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
Общество, 26.08.2021
Прививки будущим мам ставят только «Спутником-V»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^