Путин поздравил паралимпийского чемпиона из Бурятии

Класс PTS2, в котором Михаил выступает в триатлоне, не входит в программу Паралимпийских игр. Поэтому он сосредоточился на велоспорте, где только в этом году завоевал серебро и бронзу чемпионата мира, успешного отобрался на Паралимпиаду и сразу же взял чемпионский титул.







Выступает за Бурятию и Свердловскую область.

