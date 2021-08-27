Путин поздравил паралимпийского чемпиона из Бурятии

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму уроженцу Бурятии Михаилу Асташову, одержавшему победу на XVI Паралимпийских летних играх в Токио.
26 августа он завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на три тысячи метров в велоспорте на треке.
«В гонке преследования на 3000 метров Вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль – Ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец! Желаю Вам успехов и в спорте, и в жизни»,- говорится в телеграмме.
Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Асташов во время квалификационного заезда установил новый мировой рекорд. Его время составило 3:35.954. Высокий результат позволил спортсмену выйти в финал, где он боролся за золото с канадцем Тристаном Черновым.
В финальном заезде Михаил Асташов оказался сильнее и обогнал своего оппонента на целый круг.
Вся Бурятия поздравляет уникального спортсмена, доказавшего, что его способности безграничны.
Согласно республиканскому закону, спортсмену за победу на Паралимпийских играх от Бурятии полагается квартира, премия в размере 1,5 миллионов рублей и пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей.
Михаил Асташов родился 16 октября 1988 года в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. Родился без рук и ног, из-за чего родители отказались от него ещё в роддоме. Первые годы жизни он провёл в доме малютки, а затем рос в специализированном детдоме в Челябинской области. Именно там и начал заниматься спортом, пробуя себя в различных видах. Так, в настольном теннисе Михаил становился чемпионом России среди юниоров. Также занимался бадминтоном, плаванием, лёгкой атлетикой… В последние завоевал множество наград в паратриатлоне (состоит из плавания, велогонки и бега).
Класс PTS2, в котором Михаил выступает в триатлоне, не входит в программу Паралимпийских игр. Поэтому он сосредоточился на велоспорте, где только в этом году завоевал серебро и бронзу чемпионата мира, успешного отобрался на Паралимпиаду и сразу же взял чемпионский титул.
Выступает за Бурятию и Свердловскую область.