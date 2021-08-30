Свердловская область подарит Михаилу Асташову 4 млн рублей

Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте» предусматривает для призёров Олимпиад и Паралимпиад крупные премии. За золотую медаль положено 4 миллиона рублей. Тренер получит 2 миллиона.







Паралимпийские игры для Михаила не завершаются. 31 августа он выйдет на велошоссе на индивидуальную гонку с раздельным стартом (20км) и 2 сентября на групповую шоссейную гонку (100 км).