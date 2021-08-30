Свердловская область подарит Михаилу Асташову 4 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову вручат флаг России после возвращения в Екатеринбург. Спортсмен выступает в параллельном зачёте за Бурятию и Свердловскую область.
- Я так рад за Михаила! Вы не представляете, сколько он вложил в эту победу, сколько тренировался, сколько трудностей, начиная с самого раннего детства, преодолел. Очень жаль, что он не смог услышать российский гимн и поднять российский флаг. Но ничего. Мы вручим Михаилу флаг прямо в аэропорту, когда он вернётся домой героем, - написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских Игр в Токио в индивидуальной гонке преследования в велогонке на треке /news/16/420625/ В финале портсмен обогнал своего соперника Тристена Шернове из Канады на круг.
Как сообщал «Байкал-Daily», закон Бурятии гарантирует победителю Паралимпийских Игр квартиру площадью не менее 70 кв.метров, единовременную премию в размере 1,5 миллионов рублей, а также пожизненную ежемесячную выплату в размере 30 тысяч рублей.
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте» предусматривает для призёров Олимпиад и Паралимпиад крупные премии. За золотую медаль положено 4 миллиона рублей. Тренер получит 2 миллиона.
Паралимпийские игры для Михаила не завершаются. 31 августа он выйдет на велошоссе на индивидуальную гонку с раздельным стартом (20км) и 2 сентября на групповую шоссейную гонку (100 км).