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В Улан-Удэ театр абсурда зазвучит на бурятском

В Улан-Удэ театр абсурда зазвучит на бурятском
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Буряад театре прошла сдача спектакля, которым откроется 90-й театральный сезон

18 августа в Улан-Удэ прошёл предпремьерный показ спектакля Олега Юмова «Yхэжэ ядашаһан король» (12+). Постановка Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева была представлена двумя актёрскими составами. После спектакля прошло обсуждение, коллектив поздравил постановочную группу и актёрский состав с успешной сдачей.

В основу постановки легла пьеса французского драматурга, одного из основоположников театра абсурда Эжена Ионеско «Король умирает» (16+). Олег Юмов не впервые обращается к творчеству знаменитого абсурдиста. В 2009 году он ставил по его пьесе спектакль «Стулья» (16+) в Русском драматическом театре имени Н. Бестужева. Тогда режиссёр и артисты были удостоены государственной премии РБ в области литературы и искусства.

И вот спустя 12 лет Олег Юмов вновь знакомит бурятского зрителя с творчеством признанного классика театрального авангарда XX века. На сцене Бурятского театра драмы классическое произведение театра абсурда оживёт впервые. В бурятском прочтении серьёзных отступлений от сюжета нет. В жанре фарса, на стыке микса комедии и элементов абсурдизма раскрывается подлинная драма человека, стоящего на пороге конца своей жизни.

- Это некая ода смерти, но поймите правильно, это не культ. Здесь мне больше нравится история с буддизмом, – говорит Олег Юмов. – Несмотря на название, спектакль больше о жизни. Это некое напоминание о том, что у всех есть свой срок. И жить нужно здесь и сейчас.

Концепция сценографии отлично дополнила настроение и антураж пьесы. Интересное и стильное художественное решение спектакля Олег Юмов реализовал в содружестве с главным художником театра Натали-Кейт Пангилинан.

Композитором спектакля выступил Баттулга Галдмандах, музыкальный руководитель национального театра «Байкал», у которого уже имеется опыт создания музыки в спектаклях нашего театра. Хореографом в постановочную команду была приглашена Дарья Русина, руководитель театра современного танца «Капуччино». Видеопроекция от Юрия Банзарова добавила атмосферности спектаклю.

Саму пьесу на бурятский язык перевела Дабацу Юндунова, заслуженная артистка Бурятии. Она же читает текст на русском языке в режиме синхронного перевода. Также синхронный перевод спектакля впервые зазвучит мужским и женским голосом одновременно. Партнёром Дабацу Юндуновой выступит артист Баир Бадмаев, народный артист Бурятии.

- Зрителю постановка будет представлена подряд три дня: 1,2,3 октября. Она откроет юбилейный 90-й театральный сезон, - сообщает пресс-служба ГБАТД имени Х. Намсараева.

В постановке задействованы разные поколения артистов, в том числе народная артистка России Лариса Егорова, народные артисты Бурятии Баста Цыденов, Баярто Ендонов, Болот Динганорбоев, Биликто Дамбаев, Надежда Мунконова, Жажан Динганорбоева, заслуженная артистка Бурятии Галина Галсанова и молодые артисты театра.
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