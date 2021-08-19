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В Бурятии суточный прирост коронавируса почти упал до 100

В Бурятии суточный прирост коронавируса почти упал до 100
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По-прежнему фиксируется медленное снижение заболеваемости COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 105 заразившихся коронавирусом. Из них в Улан-Удэ 56.

Заболеваемость продолжает, пусть и медленными темпами, но снижаться. Для сравнения, если вчера заболели 105 человек, позавчера их было 110, до этого 113, 115, 121, 130, 132, 133, 135, 137 и т.д. При этом в конце июня – начале июля ежедневно было более 300 новых заражённых ежедневно, тогда же был поставлен рекорд +334 заболевших.

Общее число случаев заражений в Бурятии с начала пандемии сегодня достигло 55 257. Из них 49% (27 014) приходится на жителей Улан-Удэ.

По данным минздрава Бурятии, за всё время победили коронавирус 48597 человек. Накануне вылечились 53 пациента, ещё 171 человек дополнительно сняли с наблюдения.

Умерли за минувшие сутки трое больных COVID-19. Их точный возраст не раскрывается, известно лишь, что двое были старше 65 лет, а один умерший младше.

Ситуация со смертностью выровнялась по сравнению с тем, что было в разгар третьей волны коронавируса. Тогда умирали более 10 и даже 20 человек ежедневно.

За всё время в Бурятии скончались 1752 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 504 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 409. За сутки число госпитализированных снизилось всего на четыре человека. Однако по сравнению с тем, что было в начале лета, ситуация спокойная. Ведь в самый пик заболеваемости в больницах лежали более трёх тысяч больных, не хватало ковидных коек и врачей. Сейчас нагрузка на систему здравоохранения снизилась более чем в шесть раз.

В отделениях реанимации сегодня находится 67 пациент. Из них 34 старше 65 лет. На ИВЛ – 30 пациентов.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 696 коек: занято – 504, свободно – 192 койки. Занятость коечного фонда составляет 72 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1324 человека. Это более чем на 80 меньше, чем днём ранее.

Число контактных лиц на сегодня 9578 человек, их также становится меньше.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сохраняется высокий уровень заболеваемости среди пожилых лиц старше 65 лет, а также лиц в возрастной группе от 30-49 лет. Есть районы, где уровень заболеваемости превышает средний от 1,8 до 3 раз. Так что ситуацию управление Роспотребнадзора по Бурятии всё ещё оценивает как хрупкую.

Прогнозируется рост заболеваемости в связи с окончанием сезона отпусков и каникул. Глава Бурятии Алексей Цыденов официально заявил о подготовке к возможной четвёртой волне коронавируса. «Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас», - отметил глава.

Он также призвал вакцинироваться. «Единственный вариант защититься - это вакцина, или сидеть дома в противочумном костюме», - прокомментировал Алексей Цыденов.

К этому же призывает главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев: «Вирус не уйдёт никуда, а мы должны принимать все меры, чтобы наши граждане не болели».

На днях в Бурятии приняли решение о возобновлении нормальной работы фудкортов в торговых центрах.
коронавирус профилактика

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