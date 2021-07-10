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Лучший врач-инфекционист России работает в Улан-Удэ

Лучший врач-инфекционист России работает в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Страница Татьяны Сымбеловой
С прошлой весны Батор Балданов лечит больных коронавирусом

Лучший врач-инфекционист России 2021 года работает в республиканской клинической инфекционной больнице в Улан-Удэ. Им стал Батор Балданов. Об этом на своей странице в Instagram сообщила главный врач больницы Татьяна Сымбелова.

- 27 марта 2020 года он постоянно трудится в ковидном госпитале. За это время вылечил сотни больных, - подытожила главврач.

Батор Балданов – врач высшей категории. В 1998 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело. На сегодня является заведующим отделением. 
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