Лучший врач-инфекционист России работает в Улан-Удэ

Общество, Фото: Страница Татьяны Сымбеловой

С прошлой весны Батор Балданов лечит больных коронавирусом



Лучший врач-инфекционист России 2021 года работает в республиканской клинической инфекционной больнице в Улан-Удэ. Им стал Батор Балданов. Об этом на своей странице в Instagram сообщила главный врач больницы Татьяна Сымбелова.



- 27 марта 2020 года он постоянно трудится в ковидном госпитале. За это время вылечил сотни больных, - подытожила главврач.



Батор Балданов – врач высшей категории. В 1998 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело. На сегодня является заведующим отделением.

