В Иркутске музею подарили уникальный подарок

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Редкий музейный экспонат первой четверти XIX века покажут посетителям в декабре



Иркутский музей декабристов получил уникальный подарок от московских коллекционеров. Подлинную схему вышивки первой четверти XIX века подарили Оксана Григорьева и Константин Журомский. Схема выполнена методом офорта – старинной техники глубокой печати, и раскрашена вручную.



Такие рисунки-схемы выпускали французские, берлинские, венские издательства и распространяли в страны Европы и Россию. Они пользовались огромной популярностью у женщин декабристской эпохи, часто передавались из рук в руки и копировались. От постоянного использования подобные печатные образцы быстро изнашивались и приходили в негодность, поэтому сейчас они представляют большую историческую и музейную ценность, их практически невозможно найти.



- В коллекции музея есть предметы рукоделия, созданные по таким схемам, но самих схем не было. Подарок, который нам преподнесли, был напечатан в период с 1810 по 1822 годы французским издательством Vallardi и представляет собой цветочный узор для сумочки. Такие композиции имели особое значение. Женщины с помощью языка цветов могли зашифровать имя любимого мужчины или признаться ему в чувствах, – пояснила заведующая домом-музеем Волконских Любовь Подшивалова.



Подарок, который коллекционеры преподнесли музею, экспонировался на выставке «Волшебство узора» в музее-заповеднике «Архангельское». Он прибыл в Иркутск вместе с красочным информационным каталогом. Планируется, что посетители смогут увидеть этот редкий музейный предмет в декабре, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

