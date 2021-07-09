Редкий музейный экспонат первой четверти XIX века покажут посетителям в декабре
Иркутский музей декабристов получил уникальный подарок от московских коллекционеров. Подлинную схему вышивки первой четверти XIX века подарили Оксана Григорьева и Константин Журомский. Схема выполнена методом офорта – старинной техники глубокой печати, и раскрашена вручную.
Такие рисунки-схемы выпускали французские, берлинские, венские издательства и распространяли в страны Европы и Россию. Они пользовались огромной популярностью у женщин декабристской эпохи, часто передавались из рук в руки и копировались. От постоянного использования подобные печатные образцы быстро изнашивались и приходили в негодность, поэтому сейчас они представляют большую историческую и музейную ценность, их практически невозможно найти.
- В коллекции музея есть предметы рукоделия, созданные по таким схемам, но самих схем не было. Подарок, который нам преподнесли, был напечатан в период с 1810 по 1822 годы французским издательством Vallardi и представляет собой цветочный узор для сумочки. Такие композиции имели особое значение. Женщины с помощью языка цветов могли зашифровать имя любимого мужчины или признаться ему в чувствах, – пояснила заведующая домом-музеем Волконских Любовь Подшивалова.
Подарок, который коллекционеры преподнесли музею, экспонировался на выставке «Волшебство узора» в музее-заповеднике «Архангельское». Он прибыл в Иркутск вместе с красочным информационным каталогом. Планируется, что посетители смогут увидеть этот редкий музейный предмет в декабре, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
В Иркутске музею подарили уникальный подарок
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