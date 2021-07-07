Размер причинённого ущерба уточняется
Сегодня утром дежурная бригада МБУ «Горсвет» заменила на улице Жердева в Улан-Удэ две опоры наружного освещения и разбитый светильник. Помимо этого, был повреждён информационный указатель «Горсвета»,сообщили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл вечером 6 июля. На улице Жердева, напротив АЗС «БРК», возле магазина «Либерти» автомобиль Тoyota Сrown Мajesta съехал с дороги и врезался в электроопору.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также днём 6 июля на другой улице неизвестный лихач сбил электроопору и скрылся с места. Местные жители остались без электричества более чем на два часа.
За полгода в Улан-Удэ водители сбили 16 опор уличного освещения. Сумма ущерба городскому имуществу составила 638 тыс рублей.
Сбитую электроопору на улице Жердева в Улан-Удэ восстановили
Общество, Фото:
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