В Улан-Удэ за полгода лихачи сбили 16 опор уличного освещения





В 2020 году невнимательные автомобилисты в Улан-Удэ сбили 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей, сообщили в комитете городского хозяйства.За полгода 2021-го водители сбили 16 опор уличного освещения. Сумма ущерба городскому имуществу на данный момент составила 638 тыс. рублей.«Горсвет» предложил улан-удэнским лихачам на добровольной основе возместить убытки. Также направлены заявления в страховые компании о страховом возмещении по ОСАГО.Улан-удэнцам напоминают, что установка одной такой опоры весьма сложная работа, в которой задействовано много дорогой спецтехники: автокран, автовышка, буроям, грузовик, три электромонтера. Восстановление одной опоры обходится в сумму от 30 до 80 тысяч рублей.Также в «Горсвете» отметили, что самые сложные участки восстановления опор находятся вдоль трамвайных путей, так как там нужно отключать электричество и работать ночью.- В большинстве случаев нарушителей обнаруживают и привлекают к административной ответственности, – сообщил начальник подразделения по эксплуатации светофорных объектов МБУ «Горсвет» Вячеслав Запанов.