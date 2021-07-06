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В Улан-Удэ за полгода лихачи сбили 16 опор уличного освещения

В Улан-Удэ за полгода лихачи сбили 16 опор уличного освещения
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Водители нанесли немалый ущерб городскому бюджету

В 2020 году невнимательные автомобилисты в Улан-Удэ сбили 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей, сообщили в комитете городского хозяйства.

За полгода 2021-го водители сбили 16 опор уличного освещения. Сумма ущерба городскому имуществу на данный момент составила 638 тыс. рублей. 


«Горсвет» предложил улан-удэнским лихачам на добровольной основе возместить убытки. Также направлены заявления в страховые компании о страховом возмещении по ОСАГО.

Улан-удэнцам напоминают, что установка одной такой опоры весьма сложная работа, в которой задействовано много дорогой спецтехники: автокран, автовышка, буроям, грузовик, три электромонтера. Восстановление одной опоры обходится в сумму от 30 до 80 тысяч рублей.

Также в «Горсвете» отметили, что самые сложные участки восстановления опор находятся вдоль трамвайных путей, так как там нужно отключать электричество и работать ночью.

- В большинстве случаев нарушителей обнаруживают и привлекают к административной ответственности, – сообщил начальник подразделения по эксплуатации светофорных объектов МБУ «Горсвет» Вячеслав Запанов.

водители уличное освещение

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