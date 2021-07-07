В Улан-Удэ водитель снёс электроопору

Накануне около 20.40 часов в Улан-Удэ на улице Жердева, напротив АЗС «БРК», возле магазина «Либерти» автомобиль Тoyota Сrown Мajesta двигался со стороны проспекта Строителей в сторону улицы Дарханская. На перекрёстке водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору.
В результате столб упал, провода повисли над дорогой, и движение было затруднено.
- По словам прохожих, возможно, водитель находился в алкогольном опьянении. На месте работали сотрудники МЧС, устраняли последствия ДТП. Никто не пострадал, - поделился с «Байкал-Daily» очевидец аварии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также днём 6 июля на другой улице неизвестный лихач сбил электроопору и скрылся с места. Местные жители остались без электричества более чем на два часа.
За полгода в Улан-Удэ водители сбили 16 опор уличного освещения. Сумма ущерба городскому имуществу составила 638 тыс рублей.