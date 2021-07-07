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В Улан-Удэ водитель снёс электроопору

В Улан-Удэ водитель снёс электроопору
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Очевидцы предположили, что водитель был пьян

Накануне около 20.40 часов в Улан-Удэ на улице Жердева, напротив АЗС «БРК», возле магазина «Либерти» автомобиль Тoyota Сrown Мajesta двигался со стороны проспекта Строителей в сторону улицы Дарханская. На перекрёстке водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору.

В результате столб упал, провода повисли над дорогой, и движение было затруднено.

- По словам прохожих, возможно, водитель находился в алкогольном опьянении. На месте работали сотрудники МЧС, устраняли последствия ДТП. Никто не пострадал, - поделился с «Байкал-Daily» очевидец аварии.



Как сообщал «Байкал-Dailу», также днём 6 июля на другой улице неизвестный лихач сбил электроопору и скрылся с места. Местные жители остались без электричества более чем на два часа.

За полгода в Улан-Удэ водители сбили 16 опор уличного освещения. Сумма ущерба городскому имуществу составила 638 тыс рублей. 
ДТП

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