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В Улан-Удэ неизвестный лихач оставил без света несколько улиц

В Улан-Удэ неизвестный лихач оставил без света несколько улиц
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Автомобилист снёс электроопору

Накануне, 6 июля, в 12:40 в Улан-Удэ неизвестный сбил электроопору.

Из-за этого без электроэнергии остались жители улицы Акмолинская, станция Дивизионная, участок №1, №2.

В 15:00 рабочие заменили электроопору, электроэнергия была восстановлена всем потребителям.

Время отключения составило 2 часа 20 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», по информации комитета городского хозяйства, в 2020 году невнимательные автомобилисты в Улан-Удэ сбили 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. За полгода 2021-го водители сбили 16 опор уличного освещения. Сумма ущерба городскому имуществу за полгода составила 638 тыс. рублей. 
отключение света

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