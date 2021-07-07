В Улан-Удэ неизвестный лихач оставил без света несколько улиц

Накануне, 6 июля, в 12:40 в Улан-Удэ неизвестный сбил электроопору.
Из-за этого без электроэнергии остались жители улицы Акмолинская, станция Дивизионная, участок №1, №2.
В 15:00 рабочие заменили электроопору, электроэнергия была восстановлена всем потребителям.
Время отключения составило 2 часа 20 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», по информации комитета городского хозяйства, в 2020 году невнимательные автомобилисты в Улан-Удэ сбили 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. За полгода 2021-го водители сбили 16 опор уличного освещения. Сумма ущерба городскому имуществу за полгода составила 638 тыс. рублей.
Время отключения составило 2 часа 20 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», по информации комитета городского хозяйства, в 2020 году невнимательные автомобилисты в Улан-Удэ сбили 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. За полгода 2021-го водители сбили 16 опор уличного освещения. Сумма ущерба городскому имуществу за полгода составила 638 тыс. рублей.