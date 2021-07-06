Жительнице Ангарска исполнилось 100 лет

Поздравления с вековым юбилеем принимает сегодня участница войны Людмила Венедиктова
Сегодня, 6 июля, в Ангарске столетие отмечает участник Великой Отечественной войны Людмила Викторовна Венедиктова. С наилучшими пожеланиями к юбиляру обратились представители городской администрации и думы округа.
Людмила Викторовна родилась в Сызрани 6 июля 1921 года. После окончания медицинской школы по специальности «Фельдшер» в 1941 году сразу была призвана в ряды Красной армии. С 1941 по 1944 год работала в военном госпитале Ульяновска. Там встретила Трофима Петровича – будущего супруга. В 1944 году родила дочь Татьяну.
Вся трудовая биография связана с медициной: много лет Людмила Викторовна отработала старшей медицинской сестрой в инфекционной больнице Сызрани. Дочь продолжила династию и тоже стала медиком.
В Ангарске Людмила Викторовна проживает с октября 2009 года. Теперь о ней заботится дочь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
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