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Анита Цой показала Баира, подаренного в Иволгинском дацане

Анита Цой показала Баира, подаренного в Иволгинском дацане
Общество,  Фото:страница Аниты Цой
Собаку певице подарили во время гастролей в Улан-Удэ

Звезда российской эстрады Анита Цой показала, как выросла собака, которую ей подарили в Иволгинском дацане Бурятии в 2017 году. Питомца породы бурят-монгольский волкодав – хотошо - по паспорту зовут Баир. Но певица его называет Хотоша. Накануне певица выложила короткое видео в stories в Instagram короткое видео с уже подросшим щенком.

- Хотошу мне подарили во время гастролей буддийски монахи из Иволгинского дацана. Эти собаки отличные охотники и охранники, - подписала видео Анита Цой.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», во время гастролей четыре года назад в Бурятии Анита Цой побывала в Иволгинском дацане, где её принял глава Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он и подарил певице собаку

фото - 2017 год 

собаки певцы
 
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