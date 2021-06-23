Анита Цой показала Баира, подаренного в Иволгинском дацане









Как сообщал «Байкал-Daily», во время гастролей четыре года назад в Бурятии Анита Цой побывала в Иволгинском дацане, где её принял глава Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он и

фото - 2017 год



Как сообщал «Байкал-Daily», во время гастролей четыре года назад в Бурятии Анита Цой побывала в Иволгинском дацане, где её принял глава Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он и подарил певице собаку

Звезда российской эстрады Анита Цой показала, как выросла собака, которую ей подарили в Иволгинском дацане Бурятии в 2017 году. Питомца породы бурят-монгольский волкодав – хотошо - по паспорту зовут Баир. Но певица его называет Хотоша. Накануне певица выложила короткое видео в stories в Instagram короткое видео с уже подросшим щенком.- Хотошу мне подарили во время гастролей буддийски монахи из Иволгинского дацана. Эти собаки отличные охотники и охранники, - подписала видео Анита Цой.