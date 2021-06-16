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В Бурятии запечатлели косулю с уникальными рогами

В Бурятии запечатлели косулю с уникальными рогами
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
Один рог у косули состоит как бы из двух полноценных рогов. ВИДЕО

В национальном парке «Тункинский» в Бурятии фотоловушка засняла самца косули с аномальными рогами.

При плановом просмотре видеозаписей, заснятых видеоловушками, начальник отдела охраны животного мира Алексей Бардашов заметил, что правый рог у косули существенно отличается от обычных.

Фотоловушка находится на территории Туранского инспекторского участка. Ежегодно государственные инспектора устраивают солонцы для животных – это специальное сооружение в виде кормушки для подкормки животных солью. На видео видно, как самец косули, взрослая особь пяти-шести лет, с удовольствием лакомится солью и демонстрирует себя во всей красе.



- При просмотре записей с фотоловушек, мною замечена эта отличительная особенность - правый рог у косули увеличен и состоит как бы из двух полноценных рогов. Данная аномалия никак не влияет на качество жизни косули и могла проявиться вследствие травмы в период роста и созревания рогов, - прокомментировал Алексей Бардашов.


По информации Тункинского нацпарка 
косуля дикие животные фотоловушка
 
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