В Бурятии запечатлели косулю с уникальными рогами









- При просмотре записей с фотоловушек, мною замечена эта отличительная особенность - правый рог у косули увеличен и состоит как бы из двух полноценных рогов. Данная аномалия никак не влияет на качество жизни косули и могла проявиться вследствие травмы в период роста и созревания рогов, - прокомментировал Алексей Бардашов.





По информации Тункинского нацпарка



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии фотоловушка засняла самца косули с аномальными рогами.При плановом просмотре видеозаписей, заснятых видеоловушками, начальник отдела охраны животного мира Алексей Бардашов заметил, что правый рог у косули существенно отличается от обычных.Фотоловушка находится на территории Туранского инспекторского участка. Ежегодно государственные инспектора устраивают солонцы для животных – это специальное сооружение в виде кормушки для подкормки животных солью. На видео видно, как самец косули, взрослая особь пяти-шести лет, с удовольствием лакомится солью и демонстрирует себя во всей красе.