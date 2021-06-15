Жители Бурятии нашли, предположительно, детёнышей манула

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Жители Мухоршибирского района Бурятии обнаружили на окраине села Новый Заган на территории своего старого дома трёх диких котят – предположительно детёнышей манула. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».- Нашли их пару недель назад, слепыми, без мамы. Забрали себе, иначе погибли бы. Один совсем слабый был, выходили. Выкармливали молоком, сейчас кормим детской смесью. Крупные, по виду манул: пушистая шерсть, короткий хвостик, круглый зрачок, уши посажены низко и будто обрезаны, мордочка плоская. Помогите их определить куда-нибудь. У себя, конечно же, держать не можем. И боимся, что, если сами отвезём в зоопарк или ещё куда-то, их могут просто продать на чёрном рынке, - поделилась местная жительница.Фото, видео, информацию о том, где находятся котята, передали инспектору Бурприроднадзора Он обещал забрать животных в ближайшие дни.