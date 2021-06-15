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Жители Бурятии нашли, предположительно, детёнышей манула

Жители Бурятии нашли, предположительно, детёнышей манула
Общество, 
Найденные дикие котята оказались слепыми, без мамы

Жители Мухоршибирского района Бурятии обнаружили на окраине села Новый Заган на территории своего старого дома трёх диких котят – предположительно детёнышей манула. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

- Нашли их пару недель назад, слепыми, без мамы. Забрали себе, иначе погибли бы. Один совсем слабый был, выходили. Выкармливали молоком, сейчас кормим детской смесью. Крупные, по виду манул: пушистая шерсть, короткий хвостик, круглый зрачок, уши посажены низко и будто обрезаны, мордочка плоская. Помогите их определить куда-нибудь. У себя, конечно же, держать не можем. И боимся, что, если сами отвезём в зоопарк или ещё куда-то, их могут просто продать на чёрном рынке, - поделилась местная жительница.

Фото, видео, информацию о том, где находятся котята, передали инспектору Бурприроднадзора Он обещал забрать животных в ближайшие дни.

видео - «Мухоршибирь-инфо»
манул дикие животные
 
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