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В Бурятии медведи выходят на берег Байкала

В Бурятии медведи выходят на берег Байкала
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Баргузин-инфо"
Одного медведя и вовсе заметили вблизи Максимихи

В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии люди отмечают множество медвежьих следов на побережье Байкала. Жители Максимихи сообщают, что косолапый вовсе вышел к их селу. Об этом говорится в группе «Баргузин-инфо. 24/7».

Люди пишут администраторам следующее:

«У нас в Усть-Баргузине люди отмечают множество медвежьих следов на побережье Байкала. Как это можно объяснить? С чем это связано? Может, надо какую-то памятку по безопасности людей и тем более детей»

«Вчера в Максимиху вышел медведь, мы ехали в город, он спустился и пошёл в сторону Байкала. Люди ещё и подписали фото, что мишка туристов ждёт».

Поступившую информацию прокомментировала начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприродонадзора Юлия Андриевская.

- В такой ситуации глава поселения, глава района или служба ЕДДС должны уведомить Бурприродонадзор. В каждом районе у нас есть сотрудник, который оперативно сможет оценить ситуацию. Если медведь реагирует на отпугивание (хлопки, громкие звуки), то принимают все возможные меры по отпугиванию с последующим контролем за движением медведя в лесном массиве. Если медведь маленький, и возможен его отлов, его отлавливают и увозят в естественную среду обитания, на значительное расстояние от поселений, - пояснила она.

Также Юлия Андриевская отметила - если медведь агрессивный, не боится людей, представляет реальную опасность для жизни людей, то их ведомством выдаётся разрешение охотникам на регулирование конкретной особи.

- В случае нахождения медведя в границах населённых пунктов процедура регулирования осуществляется в присутствии сотрудника МВД, - заключила начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприродонадзора.



медведь Байкал
 
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