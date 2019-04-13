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Бурятская борица Мария Кузнецова: «Приеду на чемпионат Европы в следующий раз – выиграю»

Бурятская борица Мария Кузнецова: «Приеду на чемпионат Европы в следующий раз – выиграю»
Общество, 
Спортсменка из Бурятии завоевала бронзу чемпионата Европы по борьбе

Представительница Бурятии Мария Кузнецова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе, который завершился в Бухаресте. Мария выступает в весовой категории до 65 кг. В схватке за третье место россиянка победила Асли Демир из Турции. 



Кузнецова имела хорошие шансы на выход в финал, но в полуфинале уступила румынке Кристе Инкзе. Интервью с Марией приводит федерация спортивной борьбы России на сайте WRESTRUS.RU.

- Я очень хотела попасть в финал, но получилось только третье место. Мне много всего не хватило, но не хочу сейчас оправдываться, проиграла, значит проиграла. Приеду в следующий раз – выиграю, - уверенно заявила Мария Кузнецова.

- Сегодня, в борьбе за бронзу вы были больше похожи на себя, делали броски…

- На самом деле схватка за третье место прошла по моему плану не полностью, были некоторые ошибки. Один раз накрылась, но ничего будем работать, время подготовиться до чемпионата мира.

- Вы почти полторы минуты старались уложить соперницу на туше, сложно так долго ждать?

- Да, даже руки забились (смеется). Там главное было вести себя грамотно тактически. Если бы я отпустила захват, мы бы ещё две минуты продолжали дальше бороться, а так я подумала, что чуть её придушу и положу, но она не сдалась.

- Почему не удалось показать такую же борьбу на предварительной части соревнований?

- Сложно сказать, у меня не было какого-то сильного волнения. Но у меня такая борьба. Мне нравятся соперники, которых я могу бросить. Мои тренера считают, что моя борьба скованная, скучная по сравнению с другими, что я много стою и ловлю на контратаках. Мы работаем над этим, но пока еще не получается полностью продемонстрировать.

- В полуфинале вы так и не дождались атаки румынки…

- С этой девочкой я боролась уже шестой раз. Последний раз встречались в финале первенства Европы до 23 лет чуть более месяца назад. Там я выиграла, здесь ей, видимо, помогли родные стены.

Ранее Мария Кузнецова дважды подряд становилась двукратной победительницей первенств Европы до 23 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одна представительница Бурятии Стальвира Оршуш на чемпионате Европы в Бухаресте завоевала золото, подтвердив прошлогодний титул чемпионки Старого света. Третья борица из Бурятии Ульяна Тукуренова рано завершила свой путь на чемпионате, не сумев побороться за медали.
спорт вольная борьба чемпионат Европы
 
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