Бурятская борица Мария Кузнецова: «Приеду на чемпионат Европы в следующий раз – выиграю»

Представительница Бурятии Мария Кузнецова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе, который завершился в Бухаресте. Мария выступает в весовой категории до 65 кг. В схватке за третье место россиянка победила Асли Демир из Турции.
Кузнецова имела хорошие шансы на выход в финал, но в полуфинале уступила румынке Кристе Инкзе. Интервью с Марией приводит федерация спортивной борьбы России на сайте WRESTRUS.RU.
- Я очень хотела попасть в финал, но получилось только третье место. Мне много всего не хватило, но не хочу сейчас оправдываться, проиграла, значит проиграла. Приеду в следующий раз – выиграю, - уверенно заявила Мария Кузнецова.
- Сегодня, в борьбе за бронзу вы были больше похожи на себя, делали броски…
- На самом деле схватка за третье место прошла по моему плану не полностью, были некоторые ошибки. Один раз накрылась, но ничего будем работать, время подготовиться до чемпионата мира.
- Вы почти полторы минуты старались уложить соперницу на туше, сложно так долго ждать?
- Да, даже руки забились (смеется). Там главное было вести себя грамотно тактически. Если бы я отпустила захват, мы бы ещё две минуты продолжали дальше бороться, а так я подумала, что чуть её придушу и положу, но она не сдалась.
- Почему не удалось показать такую же борьбу на предварительной части соревнований?
- Сложно сказать, у меня не было какого-то сильного волнения. Но у меня такая борьба. Мне нравятся соперники, которых я могу бросить. Мои тренера считают, что моя борьба скованная, скучная по сравнению с другими, что я много стою и ловлю на контратаках. Мы работаем над этим, но пока еще не получается полностью продемонстрировать.
- В полуфинале вы так и не дождались атаки румынки…
- С этой девочкой я боролась уже шестой раз. Последний раз встречались в финале первенства Европы до 23 лет чуть более месяца назад. Там я выиграла, здесь ей, видимо, помогли родные стены.
Ранее Мария Кузнецова дважды подряд становилась двукратной победительницей первенств Европы до 23 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одна представительница Бурятии Стальвира Оршуш на чемпионате Европы в Бухаресте завоевала золото, подтвердив прошлогодний титул чемпионки Старого света. Третья борица из Бурятии Ульяна Тукуренова рано завершила свой путь на чемпионате, не сумев побороться за медали.