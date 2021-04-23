Стальвира Оршуш в третий раз выиграла чемпионат Европы

Спортсменка из Бурятии Стальвира Оршуш выиграла чемпионат Европы по женской борьбе, проходящий в Варшаве. Вероника Чумикова, представляющая Бурятию и Чувашию, завоевала серебро.
Стальвира победила в новой для себя весовой категории до 55 кг. Путь к финалу оказался для неё не самым лёгким: в первом поединке она сперва уступала, в итоге вырвала победу на последних секундах. Однако затем «разборолась» и уверенно одолела соперниц из Болгарии и Голландии. В финале Стальвира сошлась с Роксаной Засина из Польши.
Федерация спортивной борьбы России так описывает борьбу за золото:
«Стальвира Оршуш в упорном финальном поединке не дала воспользоваться преимуществом домашних трибун Роксане Засина из Польши. Поединок не изобиловал техническими действиями и единственный перевод в партер позволил россиянке записать в свою копилку третье золото чемпионатов Европы».
Вероника Чумикова вышла в финал, победив спортсменок из Турции и Молдавии. В финале ей противостояла болгарка Биляла Дудова.
Вероника отчаянно боролась с ней, но более опытная соперница пока оказалась сильнее. У Чумиковой серебряная медаль.
Ещё одна спортсменка, представляющая Бурятию, Евгения Захарченко (до 72 кг) начала чемпионат Европы с трудной победы над представительницей Румынии. Однако в полуфинале не смогла справиться с Аллой Белинской из Украины.
22 апреля также две серебряные медали завоевали россиянки Ханум Велиева и Наталья Воробьёва, бронзу у Екатерины Полещук.
Для Стальвиры Оршуш это золото чемпионата Европы стало третьим в карьере. До этого она становилась чемпионкой в 2018 и 2019 годах. В 2020-м Стальвира взяла бронзу чемпионата Европы. В конце 2020 года Стальвира получила звание заслуженного мастера спорта.
Вероника Чумикова в 2020 году взяла бронзу личного Кубка мира по борьбе. Этот турнир провели вместо отменённого чемпионата мира. Также в прошлом году Вероника стала чемпионкой России, в финале оказавшись сильнее ещё одной бурятской борицы Ирины Ологоновой.