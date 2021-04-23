Стальвира Оршуш в третий раз выиграла чемпионат Европы

«Стальвира Оршуш в упорном финальном поединке не дала воспользоваться преимуществом домашних трибун Роксане Засина из Польши. Поединок не изобиловал техническими действиями и единственный перевод в партер позволил россиянке записать в свою копилку третье золото чемпионатов Европы».







Вероника отчаянно боролась с ней, но более опытная соперница пока оказалась сильнее. У Чумиковой серебряная медаль.





