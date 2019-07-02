«Как выступили?»: Путин поздравил тренера из Бурятии с медалью Евроигр

В Минске завершились вторые в истории Европейские игры. Россия уверенно завоевала первое место в общекомандном медальном зачёте. На счету россиян 109 наград — 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые. В том числе на Евроигры отобрались шесть спортсменов из Бурятии – лучники Инна Степанова и Анна Балсукова, борицы Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова, а также боксёры Батор Сагалуев и Дарима Сандакова.
Не смогли выстрелить
У бурятских лучниц Евроигры откровенно не задались. Сильная сборная России в классическом луке в командных соревнованиях (серебряные призёры Олимпиады в Рио Инна Степанова и Ксения Перова, плюс Анна Балсукова) уступила в ¼ финала Дании со счётом 4:5. Датчанки в итоге взяли бронзовую медаль, серебро у Беларуси, победу одержала команда Великобритании.
В индивидуальном первенстве Инна Степанова остановилась в ¼ финала. Анна Балсукова была ближе всех из российской команды к подиуму, но осталась в итоге на четвёртом месте. Победила итальянка Татьяна Андреоли, серебро у её коллеги по сборной Лучилла Боари, бронзу у Балсуковой выиграла Габриэла Баярдо из Нидерландов.
В целом сборная России по стрельбе из лука выступила явно ниже своих возможностей. В копилке одно золото – в смешанном парном первенстве из блочного лука (Наталья Авдеева и Антон Булаев) и одно серебро, которое завоевала Наталья Авдеева в индивидуальном первенстве по блочному луку. Отметим, блочный лук, хоть и представлен на всех крупных турнирах, в программу Олимпийских Игр не входит.
Бронзовые медали бориц
Обе бурятские борицы поднялись на подиум. Двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш стала третьей. В борьбе за медаль она одержала уверенную досрочную победу в схватке с венгеркой Мерседес Денеш. Судья остановил схватку при счёте 10:0 в пользу Оршуш.
Своим результатом Стальвира не осталась полностью удовлетворена.
- Бронза - это тоже медаль, хотя и не того достоинства. Вчера не получилось полностью реализовать свое желание, мотивацию и настрой на эти соревнования, допустила ошибку и не прошла в финал, - цитирует спортсменку ТАСС. – Знала, что сегодня нужно бороться и зарабатывать медаль, ради себя и своей команды.
Ещё одна борица Мария Кузнецова была срочно вызвана на Евроигры. По различным причинам на соревнования не смогли поехать спортсменки в весовой категории до 62 килограмм. Спортсменка из Бурятии выступала лишь в весе до 65 и поэтому ей пришлось сгонять «лишние» килограммы.
Мария выбыла из основных соревнований в 1/4 финала, но дошла до решающей стадии утешительного турнира. В схватке за бронзовую медаль она победила представительницу Болгарии Тайбе Юсейн.
- Эмоций пока что никаких нет, для меня это то же самое, что чемпионат Европы по женщинам, обычный турнир. Были допущены ошибки - что в этой схватке, что ранее. Проанализируем с тренером, сделаем выводы и будем готовиться к чемпионату мира, где надо завоевывать лицензии, - сказала Кузнецова журналистам.
- Тут такие же спортсмены, как на чемпионате Европы. Такой же турнир, просто приукрасили, сделали, как мини-Олимпийские игры. А так обычный турнир, - подчеркнула цитирует Марию Кузнецову федерация борьбы России.
«Как выступили?» от Путина
Крупные надежды были связаны с боксёром Батором Сагалуевым, победителем первых Европейских игр четырёхлетней давности. Тогда похвалу за красивую победу Батор получил от прежнего президента Олимпийского комитета Александра Жукова. Он сказал, что бурятский боксёр сражался как «настоящий лев».
Однако в Минске Батор Сагалуев покинул соревнования уже в 1/8, уступив спортсмену Ирландии со счётом 0-5.
Чемпионка России по боксу-2018 (турнир впервые проходил в Улан-Удэ) Дарима Сандакова завоевала бронзу.
Главный тренер женской сборной России Иван Шидловский остался недоволен результатом подопечных, не взявших ни одного золото. Ещё одна россиянка Светлана Солуянова завоевала серебро, а Дарья Абрамова (до 57 кг), Анастасия Белякова и Дарима Сандакова принесли в копилку бронзовые медали.
- Естественно, я недоволен этим выступлением. Это то, что касается самого результата. Но я был зажат в рамки выбора состава. В октябре прошлого года на чемпионате Европы в Болгарии они завоевали именные путевки, и поставить другую спортсменку я не мог. И получилось так, как получилось… У кого-то травма, у кого-то болезнь, у кого-то жизненные ситуации, - цитирует Шидловского РИА Новости.
Тренера Даримы Сандаковой, мастера спорта международного класса по боксу Бато-Мунко Ванкеева поздравил с наградой президент России Владимир Путин. Встреча получилась неожиданной.
- Президент спросил, откуда я и как выступили, - рассказывает Бато-Мунко Демьянович. – Я ответил, что из Бурятии и везем бронзовую медаль в Улан-Удэ. В ответ он искренне порадовался и, обняв, поздравил с наградой.