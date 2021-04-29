Серебряный призёр Олимпиады Туяна Дашидоржиева вышла замуж

Серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по стрельбе из лука, спортсменка из Забайкальского края Туяна Дашидоржиева вышла замуж. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, поделившись фотографией со свадьбы.
- Пока у нас нет профессионального контента, надо хоть что-нибудь выложить. Рядом со мной сидит лучший друг, а теперь ещё и муж, - написала Туяна.
Избранником спортсменки стал Заян Зориктуев.
Туяна Дашидоржиева уроженка Агинского Бурятского автономного округа. В 2015 году на чемпионате мира в команде с Инной Степановой и Ксенией Перовой стала чемпионкой мира. При этом россиянки обыграли в полуфинале олимпийских чемпионок из Кореи.
В 2016 году в том же составе женская сборная России стала серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
К слову, подруга Туяны по сборной Инна Степанова вышла замуж в Улан-Удэ в 2016 году, сейчас воспитывает дочь.