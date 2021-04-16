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За выпас скота на улицах Улан-Удэ грозят штрафы

За выпас скота на улицах Улан-Удэ грозят штрафы
Общество,  Фото:"Аноним 03"
В преддверии лета мэрия обратилась к владельцам скотины

В Улан-Удэ запрещён выпас скота на придомовых и общественных территориях, напоминает комитет городского хозяйства.

По правилам благоустройства, в Улан-Удэ запрещён выпас и нахождение скота и домашней птицы на придомовых территориях многоквартирных домов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог. Также в парках, скверах, городских лесах, в рекреационных зонах города и в других общественных местах, не отведённых для этих целей.

Нельзя оставлять без присмотра скот или домашнюю птицу, действие которых создают помехи движению транспортных средств, наносят вред зелёным насаждениям, дорожным покрытиям и вызывают загрязнение территории города. За нарушение этих правил владельцам скота грозит административная ответственность согласно ст. 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях».

– Уважаемые улан-удэнцы! Просим вас быть бдительными, чтобы избежать наложение административных штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, – сообщил начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Владимир Мушталев.

Для должностных лиц штраф составит от двух тысяч до шести тысяч рублей; для юридических лиц – от четырёх тысяч до десяти тысяч рублей.

С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться с заявлением в управление административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам 37-72-52, по Советскому району по тел. 37-72-48, по Железнодорожному району по тел. 23-05-80, по Октябрьскому району по тел. 23-04-10.

Как сообщал «Байкал-Daily», горожане регулярно жалуются пасущийся скот. Летом бурёнки, прогуливающиеся вдоль трамвайных путей на улице Бабушкина в Улан-Удэ, спровоцировали ДТП. В 2018 году автомобилисты жаловались на «наглых левобережных тёлок», которые вышагивали по проезжей части. В том же году корову заметили на лестничной клетке в подъезде жилого дома. В 2019 году в аэропорту Улан-Удэ прилетающих гостей «встречали» лошади. В 2017 году такими «встречающими» были коровы.

В августе прошлого года в микрорайоне Бурвод жители выложили фотографии с гуляющими на улицах коровами и лошадью. А в июне горожане наблюдали небольшое стадо в районе остановки Геологическая. Осенью горожане сняли на видео куриц на остановке ЛВРЗ.
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