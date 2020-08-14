«Деревня же»: По дорогам Улан-Удэ снова гуляли коровы

В Улан-Удэ вновь заметили коров, разгуливающих по улицам. Подписчик паблика «Аноним 03» поделился снимком, который он сделал на Бурводе. На фотографии изображены две бурёнки, неспешно вышагивающие перед автомобилями. В комментариях отметился другой местный житель. Он утром здесь же видел коней.





