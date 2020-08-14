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«Деревня же»: По дорогам Улан-Удэ снова гуляли коровы

«Деревня же»: По дорогам Улан-Удэ снова гуляли коровы
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Бурвод удивил разнообразием гуляющих по улицам животных

В Улан-Удэ вновь заметили коров, разгуливающих по улицам. Подписчик паблика «Аноним 03» поделился снимком, который он сделал на Бурводе. На фотографии изображены две бурёнки, неспешно вышагивающие перед автомобилями. В комментариях отметился другой местный житель. Он утром здесь же видел коней.


Впрочем, пользователи Сети не особо удивились увиденному. Своим мнением на этот счёт они поделились в комментариях: «Там и кони, коровы, козы, куры... не город, а посёлок городского типа...», «Деревня же», «Большая деревня».

Один из подписчиков предложил вариант из сложившийся ситуации: «Сделайте повышенный налог у кого скотина в черте города... [Нечего] город в деревню превращать».

Как сообщал «Байкал-Daily», скот в черте города в Улан-Удэ встречается постоянно. В июне коровы спровоцировали ДТП на улице Бабушкина. Они прогуливались вдоль трамвайных путей.

В прошлом июле животных также замечали на Бурводе, а в сентябре 2017 года приезжающих коровы «встречали» возле аэропорта. Тогда горожане назвали такую картину «колхозом».

В 2018 году корову и вовсе увидели в подъезде дома.

Скот на улицах возмущает не только жителей города, но и сельчан. В конце июля мухоршибирцы жаловались на гадящих возле магазина коз.
коровы
 
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