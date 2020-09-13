Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону

Уникальный спортсмен завоевал золото в Крыму
Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал золото на чемпионате России-2020 по паратриатлону. Об этом сообщили в минспорта Бурятии.
Чемпионат России по паратриатлону прошёл с 11 по 13 сентября в городе Евпатория в Крыму. В нём приняли участие 23 спортсмена из 11 регионов страны.
Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног. Благодаря усиленным тренировкам и несгибаемому характеру штампует медали самых разных турниров. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября Михаил взял также две золотые медали на чемпионате России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Асташов был сильнейшим в раздельной гонке на 15 км, а также в групповой гонке на 60 км.
«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил в большом интервью.
Справка:
Паратриатлон включает соревнования в трёх дисциплинах: 750 метров плавание, за которым следует 20 км велосипедная гонка и 5 км бег.
Спортсмены разыгрывают медали в шести разных классах. Спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата делятся на 5 классов в зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата - сидячие (класс PTWC), стоячие (классы PTS2, PTS 3, PTS 4, PTS 5), а спортсмены с нарушением зрения выступают в классе PTVI. В велосипедной гонке спортсмены могут использовать хэндбайк - в категории сидячих, велосипед - в категории стоячих. Кроме того, на беговом этапе паратриатлонной гонки сидячие спортсмены соревнуются на колясках, стоячие при необходимости пользуются протезами. Спортсмены с нарушением зрения выступают в паре со спортсменом-ведущим.
Паратриатлон впервые вошёл в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
На XVI Паралимпийских летних играх, которые состоятся в Токио (Япония) будет разыграно восемь комплектов медалей в паратриатлоне.
Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону
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