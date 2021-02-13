Соревнования проходят в Санкт-Петербурге
Четыре золотые медали завоевал параспортсмен из Бурятии Михаил Асташов на чемпионате России по велоспорту на треке среди лиц с ПОДА (лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Состязания проходят в центре велоспорта «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге с 8 по 13 февраля. Об этом сообщили в Республиканской спортивно-адаптивной школе.
Медали были завоеваны: в спринте, гите, гонке преследования и скретче.
- Поставленная установка заслуженного тренера Бурятии Николая Афанасьевича Тетерина сработала на все 100 %: «Серебро и бронзу не брать, только золото», - отметили в республиканской школе.
Параспортсмен из Бурятии завоевал 4 золота на чемпионате России
Общество, Фото:
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