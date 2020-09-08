Параспортсмен из Бурятии о двух победах на чемпионате России: «Выложился на 100%»

Параатлет из Бурятии Михаил Асташов завоевал две золотые медали на чемпионате России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Как сообщал «Байкал-Daily», Асташов победил в раздельной гонке на 15 км, а также выиграл в групповой гонке на 60 км.
Это был первый официальный старт после пандемии. Соревнования проходили в Ижевске.
- Обе гонки были очень сложными. Боролся с сильными и именитыми спортсменами, но от этого противостояние интереснее, а победа вдвойне приятнее! Да и лёгких побед не бывает. Спасибо соперникам за мотивацию к борьбе. Я выложился на 100%, и это дало результат. Первая была гонка с раздельным стартом на 15 км. На этой гонке всё решает твой индивидуальный ход и твоя выносливость. Я гнал, как говорится в определённых кругах «на все деньги». Давил педали, что было мощи, и терпел усталость и боль в мышцах до самого финиша! Тем более я знал свой прошлогодний результат, и это был ориентир, который я обязан был превзойти! И у меня всё получилось, - эмоционально пишет Михаил Асташов в своём аккаунте в Instagram.
Во второй день он участвовал в групповой гонке на 60 км. Параатлет отмечает, что в этом случае всё было гораздо сложнее.
- Во-первых, дистанция длиньше, во-вторых, здесь уже нужно продумывать тактику, иногда менять её на ходу, так как по ходу гонки может случиться всякое... Также здесь нужно хорошо владеть велосипедом, т.к. ты едешь в группе - нужно никого не уронить и самому не упасть. В общем, нюансов ещё много, и от этого ты испытываешь больше адреналина. На групповой гонке я так наработался, что после финиша некоторое время не мог встать - на видео это видно. Но после того, как я отдышался, я почувствовал удовольствие - потому что я знал, что я сделал всё, что мог, и ни разу ни дал слабину, чтобы победить, и у меня это получилось. А такие мысли на протяжении гонки посещали голову, - рассказывает спортсмен из Бурятии.
Он поблагодарил своих тренеров за подготовку и напутствия, соперников – за мотивацию и борьбу, близких и всех неравнодушных, кто верил в него и поддерживал.
- Благодаря всем, кого перечислил, я вырвал эти две победы! В общем ещё одна ступенька преодолена на пути к большой цели. Я искренне всем желаю стремиться к цели и преодолевать преграды, и вы удивитесь, на что вы способны. Как я сейчас. Главное не откладывать и не бояться делать первый шаг, а дальше будет легче, - заключил Михаил Асташов.
Михаил – уникальный спортсмен. Родился без рук и ног, а родители отказались от сына в роддоме. Но он доказал, что его способности безграничны. «Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил в большом интервью.