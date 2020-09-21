В одной из гонок Михаил Асташов обновил рекорд России в своём классе
19 сентября в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по велоспорту на треке среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За два дня соревнований бурятский спортсмен Михаил Асташов завоевал две золотые медали, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Первый день соревнований принёс Михаилу золото в первой индивидуальной гонке на время 1000 м. Спортсмен опередил чемпиона мира Арслана Гульмундинова более чем на 4 секунды.
По предварительным результатам, Михаил установил новый рекорд России в своём классе.
Накануне, 20 сентября, на второй день чемпионата России Михаил Асташов завоевал ещё одну золотую медаль.
- Вторая гонка на 3000 м и второе золото! Основной конкурент в классе С-1 Ермаков выбыл в первых предварительных гонках. В финал вышли Миша Асташов и Гульмундинов. Удача улыбнулась Михаилу, и новый рекорд России на 3000 метров, - рассказал его личный тренер Николай Тетерин.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Михаил Асташов завоевал золото на чемпионате России-2020 по паратриатлону. Соревнования проходили в Евпатории.
В начале сентября Михаил взял также две золотые медали на чемпионате России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Асташов был сильнейшим в раздельной гонке на 15 км, а также в групповой гонке на 60 км.
Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног. Благодаря усиленным тренировкам и несгибаемому характеру выигрывает медали в самых различных дисциплинах.
«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил в большом интервью.
Михаил Асташов из Бурятии стал дважды чемпионом России по велоспорту
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