Параспортсмен из Бурятии опроверг информацию о срочном сборе денег

«Я говорил, что помощь не бывает лишней», - отметил Михаил Асташов
Параспортсмен из Бурятии Михаил Асташов рассказал о ситуации с протезами на своей странице в Instagram.
Информация о том, что спортсмену требуются 4 млн на новые протезы появилась в новостном паблике «Mash».
- Михаил – многократный чемпион РФ. Всё, чем он живёт, - спорт, небольшую стипендию ему выплачивает федерация. Протезы ему купило государство, но они уже разболтались и натирают в кровь. Необходимы новые, чтобы уже в мае участвовать в международных соревнованиях по триатлону. Новые протезы стоят в районе 4 млн рублей. Они не должны натирать ноги в кровь, что позволит больше внимания уделять бегу. Сейчас Михаил из-за постоянных травм не может себе такого позволить, - говорилось здесь.
В поддержку Асташова выступила известная блогерша Лена Миро.
- Хотелось бы уточнить по поводу последней информации в разных источниках. Я сам и никто в срочном порядке не собираем деньги!!! Я говорил, что помощь не бывает лишней, и что если мне помогут - я буду только рад!!! Я всегда рад помощи и думаю, что без помощи ближних трудно добиться высокого результата. Но срочного сбора сейчас нет, - опроверг уроженец Бурятии.
Михаил Асташов отмечает, что спортивными протезами он обеспечивался через ФСС в прошлом году.
- На данный момент у меня есть протезы, в которых я ещё пока могу выступать на соревнованиях! Да, они натирают при частом и длительном использовании, и я не могу себе позволить тренироваться столько, сколько хотелось бы, но это я так понимаю естественный процесс. Потому что это не живые (настоящие) ноги, а протезы! И сделать их идеальными очень трудно! Также мне оказывает помощь по мере возможностей министерство спорта Бурятии, откуда я собственно родом. Спасибо всем за беспокойство и мне очень приятно, что проблемы других людей вам не безразличны. Но давайте не будем раздувать из мухи слона, и у меня будет больше времени на тренировки, а не на объяснения той или иной информации, - заключил параатлет.
Параспортсмен из Бурятии опроверг информацию о срочном сборе денег
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