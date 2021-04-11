«До сих пор слышу твой смех»: В Бурятии вспоминают Евгения Замалиева

Супруга скончавшегося режиссёра Евгения Замалиева посвятила ему трогательный пост
Накануне был памятный день у семьи ушедшего из жизни в 2019 году бурятского кинорежиссёра и продюсера Евгения Замалиева. Он мог бы отметить очередной день рождения, если бы не забравшая жизнь остеосаркома. Супруга Евгения Дина Замалиева оставила трогательный памятный пост на своей странице, написав:
«Ты горел идеями. Думал, как сделать жизнь вокруг лучше.
Ты всегда верил в людей. Верил в нас. В друзей, в парней, в меня.
Ты был душой любой компании. Всегда в гуще событий.
Твой смех был таким заразительным, и я до сих пор слышу его.
И ты никогда не унывал.
Ты не боялся, а делал по броне.
Ты оставил после себя так много. Но сделал бы ещё больше классного, я знаю.
⠀
Я равняюсь на тебя, Любимый.
Надеюсь быть достойной тебя.
⠀
С Днём рождения!»
Друзья и близкие семьи оставляют слова поддержки. Они в том числе вспоминают выражение «делать по броне» - так говорил Евгений. Один из друзей вспомнил следующий диалог:
«Не ссы! При по броне и всё!
- Получится, думаешь?
- Да, конечно, получится!»
Ещё один друг написал: «Всегда помню Женькин день рождения, столько раз его отмечали вместе».
«До сих пор не верится», «Дина, все верно написала!» «С днём рождения, Женя. Ты всегда с нами», «Дина, вы большая Молодец, так достойно продолжаете дело своего Жени, удачи вам!» - оставляют комментарии пользователи.
Евгений Замалиев скончался в ноябре 2019 года после продолжительной болезни – он боролся с раком костей (остеосаркома). Сперва он проходил полугодовое лечение в Москве, которое не помогло. Опухоль росла, пошли метастазы в лёгкие и в печень, и врачам пришлось ампутировать Евгению ногу. Семья Замалиевых пыталась бороться с болезнью самостоятельно, не прося о помощи. О беде друзья Евгения узнали только в день очередной операции, после сразу же бросили клич. Жители Бурятии и других регионов активно помогали Евгению – на собранные деньги он прошёл курс лечения в Южной Корее и смог дольше времени провести с семьёй.
Евгений Замалиев был директором команды КВН сборной Бурятии, участвовал в Премьер-лиге, считается одним из отцов-основателей команды КВН «Байкал». Бывший председатель региональной молодёжной общественной творческой организации «Клуб веселых и находчивых Республики Бурятия». Снял первый кассовый фильм в Бурятии «Чайник». Продюсер фильмов «Решала», «Решала-2», «Улан-Удэнцы» и других местных фильмов.
«До сих пор слышу твой смех»: В Бурятии вспоминают Евгения Замалиева
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