Родители Адисы вылетели в Москву по приглашению главы Бурятии

Утром в воскресенье из Улан-Удэ в Москву срочно вылетели Арсалан и Дарима Гармаевы, родители четырёхмесячной Адисы, больной спинальной мышечной атрофией. Как стало известно «Байкал-Dailу», родители Адисы отправились в столицу по приглашению главы Бурятии Алексея Цыденова.
Цели встречи пока точно неизвестны. Вся информация появится чуть позже.
В начале недели Арсалан и Дарима Гармаевы обратились с открытым письмом в адрес главы Бурятии. В том числе они просили Алексея Цыденова использовать свои связи, выйти на меценатов и привлечь как можно больше внимания к сбору денег на спасительное лекарство «Золгенсма» для Адисы.
На следующий день глава Бурятии откликнулся на призыв родителей малышки и пригласил их на встречу. К сожалению, выяснилось, вновь обратиться к представителям федеральной власти с просьбой о выделении средств на «Золгнесма» не удастся. Однако Алексей Цыденов пообещал поговорить с предпринимателями, а также с крупными благотворительными фондами.
Историю Адисы Гармаевой знает, наверное, почти вся Бурятия. Малышка долгожданный ребёнок у молодых родителей. У неё спинальная мышечная атрофия первого типа – редкая генетическая болезнь, отнимающая возможность сперва двигаться, затем глотать, а после дышать. На интеллекте болезнь никак не сказывается. Дети без лечения не доживают до двух лет. Жизнь Адисе спасёт препарат «Золгнесма» - лекарство внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое в мире. По нынешнему курсу, оно стоит 160 миллионов рублей. Препарат «починит» больной ген, после чего Адиса сможет зажить полноценной жизнью. Однако ставить его можно только до определённого веса (13,5 кг), то есть не позже двух лет ребёнка. А ещё лучше до семи месяцев. Адисе уже четыре месяца, каждый день для неё на счету.
Ранее федеральные эксперты сочли, что покупка несертифицированной в России «Золгнесма» для Адисы за счёт средств государственного фонда «Круг добра» невозможна.
По данным на 9 апреля, собран 41 миллион рублей. Это 25% от нужной суммы. Нужно как можно скорее собрать ещё 118 миллионов. Родители Адисы просят вносить любые суммы и не стесняться. «Каждая копеечка очень дорога», - говорят они.
На днях финансовую помощь внесли актёр Александр Панкратов-Чёрный и модель и актриса Ирина Пантаева.
Реквизиты:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
BIC : GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com
По данным на 9 апреля, собран 41 миллион рублей. Это 25% от нужной суммы. Нужно как можно скорее собрать ещё 118 миллионов. Родители Адисы просят вносить любые суммы и не стесняться. «Каждая копеечка очень дорога», - говорят они.
На днях финансовую помощь внесли актёр Александр Панкратов-Чёрный и модель и актриса Ирина Пантаева.
Реквизиты:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
BIC : GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com