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Осуждённые в Бурятии северокорейцы получили свободу

Осуждённые в Бурятии северокорейцы получили свободу
Общество,  Фото:pixabay.com
История беженцев из Северной Кореи окончилась благополучно

Трое беженцев из КНДР, которых задержали в Бурятии два года назад, отбыли свой срок и вышли из колонии.

Как сообщал «Байкал-Daily», трое граждан Северной Кореи решили бежать от диктаторского режима чучхе. Они по найму работали в России, в Амурской области, а затем планировали бежать в Южную Корею. Мужчины узнали, что в Монголии есть посольство Республики Корея и там можно получить документы, дающие право проживания в этой стране.

В марте 2019 года северокорейцы отправились в Монголию, границу решили пересекать незаконно. В Улан-Удэ они купили бумажную карту Бурятии. По ней и прочертили маршрут. Сперва доехали до села Боций Джидинского района, затем пешком двинулись в сторону Монголии. В ста метрах от границы их поймали пограничники.

Северокорейцы сначала находились в улан-удэнском СИЗО. Затем суд отправил их в колонию, они получили по 1 году 8 месяцев лишения свободы.

Жители Бурятии переживали за судьбу уроженцев КНДР. Многие задавались вопросом – что же дальше? Вернут ли их домой, где неминуемо ждёт преследование? «Бедные, оставьте их, им и так тяжело на своей родине, сделайте им визу беженца или ещё что-то», «Обязательно предоставить политическое убежище», - писали жители Бурятии.

И вот на днях стало известно, что судьба северокорейцев сложилась благополучно. Об этом сообщила известный в Бурятии юрист, общественный деятель Александра Мяханова.

- Осуждённые северные корейцы, наконец, улетели в Южную Корею. В безопасности, - сообщила она.

Интервью с этими мужчинами планируется показать в очередном выпуске передачи «Ваше право». Выпуск выйдет в эфир в это воскресенье. Кадры уникальные – интервью было взято ещё года 1,5 назад и до этого не демонстрировалось.

- Мы теперь можем показать их интервью. Самый возрастной сказал, что хочет умереть свободным, - анонсировала Александра Мяханова.

КНДР
 
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