Осуждённые в Бурятии северокорейцы обжаловали приговор

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию сбежали трое жителей Корейской Народно-Демократической Республики. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».
Беглецы признали свою вину полностью.
Преступление произошло 26 марта 2019 год в Джидинском районе Бурятии вблизи села Боций. Подсудимые въехали на территорию России для работы по найму, однако в ходе совместного проживания в селе Белогорье Амурской области в Интернете узнали, что при обращении на территории Монголии в посольство Республики Корея оно выдает документы, дающие право проживания в данной стране.
Тогда они и решились на незаконное пересечение границы. 22 марта северокорейцы приехали в Улан-Удэ, где приобрели административно-территориальную карту Бурятии. В Боций они добрались на автомобиле, потом пешком направились в сторону линии государственной границы между Россией и Монголией, где были обнаружены и задержаны российскими пограничниками на территории Бурятии в ста метрах от границы с Монголией.
- Суд, всесторонне изучив материалы уголовного дела, признал иностранцев виновными и назначил наказание каждому в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Джидинского районного суда.
Приговор обжалован, не вступил в законную силу.