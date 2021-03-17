Бурятские спортсмены участвуют в первенстве ДФО по настольному теннису

Соревнования состоятся в Забайкальском крае



В посёлке Агинское Забайкальского края в физкультурно-оздоровительном центре Баатар с 17 по 21 марта пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек в возрасте до 13 лет.



- В соревнованиях примут участие более ста сильнейших спортсменов из семи регионов - Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской и Магаданской областей», - рассказал начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского бурятского округа Булат Бальжинимаев.



Также он добавил, что соревнования пройдут в четырёх возрастных категориях в личном и парном зачётах. По результатам соревнований будет сформирована команда для участия в первенстве России по настольному теннису.

