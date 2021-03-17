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Бурятские спортсмены участвуют в первенстве ДФО по настольному теннису

Бурятские спортсмены участвуют в первенстве ДФО по настольному теннису
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования состоятся в Забайкальском крае

В посёлке Агинское Забайкальского края в физкультурно-оздоровительном центре Баатар с 17 по 21 марта пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек в возрасте до 13 лет.

- В соревнованиях примут участие более ста сильнейших спортсменов из семи регионов - Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской и Магаданской областей», - рассказал начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского бурятского округа Булат Бальжинимаев.

Также он добавил, что соревнования пройдут в четырёх возрастных категориях в личном и парном зачётах. По результатам соревнований будет сформирована команда для участия в первенстве России по настольному теннису.
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