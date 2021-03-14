Бурятские борцы завоевали серебро и бронзу чемпионата России



Третий соревновательный день чемпионата России по вольной борьбе, проходящий в Улан-Удэ, принёс для бурятской сборной две медали – серебро и бронзу. Утешительные и финальные поединки проходили в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг.



Открывал вечер финальных встреч утешительный поединок в весе до 125 кг. На ковре встретились бурятский борец Балдан Цыжипов и дагестанец Сайпудин Магомедов. В общей сложности поединок продлился 4 минуты и 11 секунд. Цыжипов довольно быстро одержал победу со счётом 10:0.



- Доволен, конечно, но хотелось бы большего. Сегодня, как были готовы, так и отборолись. Была тактическая ошибка. Но и тренировки немного сказались, нужно ещё тренироваться, не совсем в хорошей форме подошёл, - рассказал после награждения бронзовый призёр чемпионата России по вольной борьбе-2021 Балдан Цыжипов.



Закрывал третий соревновательный день поединок между бурятским борцом Евгением Жарбаевым и Исраилом Касумовым из Чечни. Встреча выдалась по-настоящему напряжённой: схватка останавливалась дважды.



Первый раз тренерский состав Евгения Жарбаева посчитали, что несправедливо начислены очки Касумову. После пересмотра эпизода судьи дали Жербаеву одно очко, однако у борца из Красноярска баллы не отняли. Это возмутило болельщиков, которые начали свистеть в сторону судьи и требовали его снятия.



Вторая остановка схватки была связанна с медицинской помощью, которая потребовалась Исраилу Касумову – у борца пошла кровь из носа. Медики оперативно оказали ему помощь, но Касумов ещё около 30 секунд сидел на ковре и высказывал претензии врачам. Болельщики посчитали, что спортсмен таким образом тянет время и восстанавливает силы. До конца встречи оставались считанные секунды, а счёт на табло был 4:3 в пользу красноярца.



В итоге схватка закончилась со счётом 6:3 в пользу Исраила Касумова. Болельщики встретили его победу свистом и улюлюканьем, кто-то даже кинул в сторону борца бутылку воды, но промахнулся.



- Мне очень неудобно перед всеми болельщиками, что я не оправдал их надежд, ну и свои надежды тоже. Но, как сказал Алексей Самбуевич, я ещё не стар, я ещё молод и ещё покажу результат. А так, я Исраила поздравляю с первым местом. Не думал, что так тяжело мне придётся. Был уверен, что выиграю, но не получилось, - рассказал потом Евгений Жарбаев.

