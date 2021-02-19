Заявки на участие принимаются до 30 апреля
В Чите состоится IV международный конкурс эстрадного и джазового вокала «Голос Забайкалья» имени народного артиста О.Л. Лундстрема. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате.
К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы и солисты в возрасте от 6 до 45 лет. Выступления участников будут оцениваться компетентным жюри, председателем которого станет известная российская певица, композитор, педагог по вокалу Рита Солнцева.
Приём заявок продлится до 30 апреля. Победители проекта будут объявлены 14 мая и награждены дипломами, памятными призами и подарками.
Международный конкурс эстрадного и джазового вокала «Голос Забайкалья» проводится в краевой столице с 2016 года. Ежегодно в проекте принимают участие солисты и творческие коллективы края, а также участники из других регионов России и стран ближнего зарубежья. По словам организаторов, открытие новых имён, знакомство с творчеством талантливых молодых исполнителей делает это состязание одним из самых значимых культурных событий года в регионе, сообщает Пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Ознакомиться с более подробной информацией и подать заявку на участие можно на официальном сайте театра национальных культур «Забайкальские узоры».
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье стартует конкурс эстрадного и джазового вокала
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