Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями
С 12 по 14 февраля в Омске завершились XXV всероссийские соревнования по дзюдо памяти полковника милиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелёва среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие 106 дзюдоистов из 16 регионов России.
По итогам соревнований у команды Бурятии четыре медали. В весовой категории до 48 кг золотую медаль завоевала Валерия Солдатова. Бронзовые медали выиграли Денис Крайнов в весовой категории до 60 кг, Яшар Мамедов в весовой категории до 66 кг и Александра Пляскина в весовой категории до 52 кг. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Соревнования памяти Николая Анохина и Анатолия Хмелёва проводятся в Омске с 1997 года. Участниками турнира становились спортсмены Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Монголии, Казахстана и Узбекистана.
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
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