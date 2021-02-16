Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями



С 12 по 14 февраля в Омске завершились XXV всероссийские соревнования по дзюдо памяти полковника милиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелёва среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие 106 дзюдоистов из 16 регионов России.



По итогам соревнований у команды Бурятии четыре медали. В весовой категории до 48 кг золотую медаль завоевала Валерия Солдатова. Бронзовые медали выиграли Денис Крайнов в весовой категории до 60 кг, Яшар Мамедов в весовой категории до 66 кг и Александра Пляскина в весовой категории до 52 кг. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.



Соревнования памяти Николая Анохина и Анатолия Хмелёва проводятся в Омске с 1997 года. Участниками турнира становились спортсмены Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Монголии, Казахстана и Узбекистана.

