 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями

С 12 по 14 февраля в Омске завершились XXV всероссийские соревнования по дзюдо памяти полковника милиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелёва среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие 106 дзюдоистов из 16 регионов России.

По итогам соревнований у команды Бурятии четыре медали. В весовой категории до 48 кг золотую медаль завоевала Валерия Солдатова. Бронзовые медали выиграли Денис Крайнов в весовой категории до 60 кг, Яшар Мамедов в весовой категории до 66 кг и Александра Пляскина в весовой категории до 52 кг. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

Соревнования памяти Николая Анохина и Анатолия Хмелёва проводятся в Омске с 1997 года. Участниками турнира становились спортсмены Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Монголии, Казахстана и Узбекистана.
дзюдо всероссийские соревнования спорт Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр
В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр
Общество, 16.02.2021
Владимир Каличкин был художественным руководителем городского духового оркестра
Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России
Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России
Общество, 16.02.2021
Обладателями наград стали Тумэн Бодиев, Эрдэм Цыренжапов и Сандан Гармаев
Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
Общество, 16.02.2021
Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 16.02.2021
Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями
На Первом канале рассказали историю онкобольной из Бурятии, проживающей в доме с плесенью
На Первом канале рассказали историю онкобольной из Бурятии, проживающей в доме с плесенью
Общество, 16.02.2021
Женщина хочет получить новую квартиру, чтобы забрать детей от опекунов
Сын с отцом заживо сожгли забайкальца
Сын с отцом заживо сожгли забайкальца
Общество, 16.02.2021
Родственники силой поместили мужчину в топку котла
В Улан-Удэ родители детсадовцев могут получить консультации психологов
В Улан-Удэ родители детсадовцев могут получить консультации психологов
Общество, 16.02.2021
Консультационные пункты открыты в нескольких детсадах
Забайкальских школьников накормят на 152 миллиона рублей
Забайкальских школьников накормят на 152 миллиона рублей
Общество, 16.02.2021
Финансирование выделено из краевого бюджета
В Улан-Удэ осуждённые женщины встали на лыжи
В Улан-Удэ осуждённые женщины встали на лыжи
Общество, 16.02.2021
Женщин поддерживали болельщики
В Бурятии потеплеет до +5
В Бурятии потеплеет до +5
Общество, 16.02.2021
Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
Иркутяне выбирают лучший туристический сувенир
Иркутяне выбирают лучший туристический сувенир
Общество, 16.02.2021
Голосование проходит в социальной сети
Житель Бурятии украл пилы у знакомого
Житель Бурятии украл пилы у знакомого
Общество, 16.02.2021
Молодой человек воспользовался отсутствием хозяина дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^