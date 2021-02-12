В колонии прошёл мастер-класс по тестопластике
В вечерней школе при исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске прошёл мастер-класс для осуждённых по тестопластике, приуроченный к празднованию Сагаалгана.
Под руководством учителей школы осуждённые слепили из солёного теста 12 животных – знаков восточного календаря, фигурки людей в национальных бурятских костюмах, красочные юрты и блюда бурятской кухни: буузы, боовы, хушуур.
В завершение мероприятия состоялась выставка готовых работ, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии осуждённые слепили из теста буузы и боовы
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