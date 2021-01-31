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В Улан-Удэ начались задержания на несогласованной акции

В Улан-Удэ начались задержания на несогласованной акции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На площади Революции стартовала несанкционированная протестная акции

В 12 часов дня на площади Революции в Улан-Удэ началась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Мероприятие несанкционированное.

Ранее главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обращался к жителям с просьбой воздержаться от посещения мест массового скопления людей. В Бурятии из-за угрозы коронавируса действует запрет на проведение массовых мероприятий. За нарушение этого запрета грозит административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей. На подходах к площади Революции стоят волонтёры и раздают листовки с напоминанием о последствиях участия в подобных мероприятиях.



Пока участников акции немного. Куда больше журналистов и блогеров. 

Полиция действует оперативно. Тех, кто достаёт плакат или пытается что-либо скандировать, сразу же уводят. Уже задержали минимум четырёх человек.

В том числе среди задержанных оказалась известная в Бурятии правозащитница Надежда Низовкина.




Отметим, для улан-удэнской молодёжи сегодня сделали бесплатными катки и лыжные базы. По совпадению, которое минспорта Бурятии официально не подтверждает, акция со свободным входом действует для людей до 35 лет как раз с 12 до 15 часов дня. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», аналогичная незаконная акция протеста состоялась неделю назад. Тогда улан-удэнцы собрались на Театральной площади, где скандировали «Свободу», танцевали ёхор и держали в руках плакаты и листовки. Затем большой колонной люди спустились до площади Революции. Окончилась несогласованная акция в шестом часу вечера возле Советского отдела полиции, где толпа дождалась выпуска всех задержанных тем днём. 


акция протеста
 
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