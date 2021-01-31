На несогласованной акции в Улан-Удэ задержали больше 30 человек

Один из задержанных на протестной акции признался, что гнался за лайками в TikTok
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова прокомментировала несогласованную акцию протеста, которая состоялась в центре Улан-Удэ 31 января. Жамбалова сообщила, что по предварительным данным, было задержано 33 человека. С семи гражданами проведена профилактическая беседа, на остальных составлены административные протоколы.
Омбудсмен заявила, что держит на контроле ситуацию с задержанными полицией участниками акции.
- Я уже два раза посетила изолятор временного содержания, где находятся трое задержанных. Двое участников мероприятия уже раскаялись. Они сказали, что в таких мероприятиях больше участвовать не будут, что выводы для себя сделали. По каждому участнику, по действиям органов полиции будет дана оценка, - заявила Юлия Жамбалова.
Она рассказала о том, что один из оказавшихся в ИВС молодых людей пришёл на площадь Революции за лайками в соцсети TikTok. Парню 19 лет, он студент и активный пользователь TikTok. За участие в сегодняшней несанкционированной акции он получил 13 суток ареста.
- Он сожалеет, рассказал, что основная цель у него была набрать как можно голосов в TikTok. Он сам говорит: «Если бы знал, как всё получится, меня бы там не было». «Я, говорит, даже по ночным клубам не хожу», - передала его слова Юлия Жамбалова.
Омбудсмен также озвучила число участников публичного мероприятия: по данным Жамбаловой, 50-60 человек.
- Хочу отметить, что участников было намного меньше, чем 23 января, само мероприятие длилось не больше часа. Дали свои результаты разъяснения, которые мы с общественниками и уполномоченным по правам ребенка в Бурятии Натальей Ганькиной дали на прошлой неделе. Предостеречь подростков от необдуманных действий также помогла кампания в СМИ и соцсетях. Сегодня я не увидела детей на мероприятии, думаю, что родители провели с ними разъяснительную работу дома, - отметила Жамбалова.
По её оценке, представители полиции «действовали корректно».
- Следует отметить, что на мероприятии был министр внутренних дел, который лично обращался к присутствующим с просьбой разойтись по домам и не нарушать закон. Представители полиции действовали корректно. Ситуацию, связанную с задержанием участников, содержание в ИВС держу на контроле, - заключила Юлия Жамбалова.
Сегодняшняя несогласованная акция протеста должна была пройти в виде шествия от площади Революции до Театральной площади. Народу оказалось меньше, чем неделей ранее. В 12 часов дня на месте было куда журналистов и блогеров, чем самих участников акции. Затем, когда собравшиеся двинулись вверх, пешеходную улицу Ленина перекрыли полицейские. Они выстроились цепью, не пропуская никого. На месте работал глава МВД по Бурятии Олег Кудинов, лично уговаривавший граждан разойтись. Полиция, между тем, оперативно уводила активных участников несанкционированной акции, которые пытались достать плакаты или, например, скандировать лозунги. Так что акция «рассосалась» менее чем через час после начала.
Журналистка Евгения Балтатарова сняла своё задержание на видео.
На несогласованной акции в Улан-Удэ задержали больше 30 человек
Происшествия, Фото:
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