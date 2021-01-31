В Улан-Удэ полиция перекрыла «Арбат»



















На месте событий находится глава МВД по Бурятии Олег Кудинов. Он лично в громкоговоритель напоминал собравшимся о незаконности публичного мероприятия. Кудинов просил людей разойтись.









Постепенно собравшиеся, действительно, расходятся. Протестная акция менее чем через час после начала практически закончилась.



Ранее в МВД заявляли, что «предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий».

В итоге участников акции фактически «выдавили» обратно на площадь Революции.На месте событий находится глава МВД по Бурятии Олег Кудинов. Он лично в громкоговоритель напоминал собравшимся о незаконности публичного мероприятия. Кудинов просил людей разойтись.Постепенно собравшиеся, действительно, расходятся. Протестная акция менее чем через час после начала практически закончилась.Ранее в МВД заявляли, что «предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий».





Аналогичная незаконная акция протеста в поддержку Навального состоялась в Улан-Удэ неделю назад . Тогда несколько сотен человек собрались сперва на Театральной площади, затем колонной прошли вниз по центру города – до площади Революции. На той акции были и плакаты с лозунгами, и скандирование «Свободу-свободу», и протестный ёхор. В этот раз, как видим, и людей было в разы меньше, и полиция оперативно задерживала всех активных участников.





В том числе полиция едва не задержала Яну Комбарову, владелицу паблика «Весь Улан-Удэ». Очевидцы поделились, что полицейским был дан приказ «забрать женщину в розовом». На беду блогерши, она также, как и та женщина, была в розовом.Спустя минут 40 участники акции отправились вверх по улице Ленина – на Театральную площадь.Сотрудники полиции перекрыли «Арбат», выстроившись цепью.- Выстроилось большое оцепление, никого из людей не пускают, - рассказал очевидец.