В Улан-Удэ полиция перекрыла «Арбат»

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 12 часов в Улан-Удэ началась вторая несанкционированная акция протеста в поддержку Алексея Навального. Участники собрались на площади Революции. Практически сразу же начались задержания – полиция увела минимум четырёх человек, в том числе известную правозащитницу Надежду Низовкину. Полицейские не давали развернуть плакаты или скандировать любые лозунги.
В том числе полиция едва не задержала Яну Комбарову, владелицу паблика «Весь Улан-Удэ». Очевидцы поделились, что полицейским был дан приказ «забрать женщину в розовом». На беду блогерши, она также, как и та женщина, была в розовом.
Спустя минут 40 участники акции отправились вверх по улице Ленина – на Театральную площадь.
Сотрудники полиции перекрыли «Арбат», выстроившись цепью.
- Выстроилось большое оцепление, никого из людей не пускают, - рассказал очевидец.
Спустя минут 40 участники акции отправились вверх по улице Ленина – на Театральную площадь.
Сотрудники полиции перекрыли «Арбат», выстроившись цепью.
- Выстроилось большое оцепление, никого из людей не пускают, - рассказал очевидец.
В итоге участников акции фактически «выдавили» обратно на площадь Революции.
На месте событий находится глава МВД по Бурятии Олег Кудинов. Он лично в громкоговоритель напоминал собравшимся о незаконности публичного мероприятия. Кудинов просил людей разойтись.
Постепенно собравшиеся, действительно, расходятся. Протестная акция менее чем через час после начала практически закончилась.
Ранее в МВД заявляли, что «предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий».
На месте событий находится глава МВД по Бурятии Олег Кудинов. Он лично в громкоговоритель напоминал собравшимся о незаконности публичного мероприятия. Кудинов просил людей разойтись.
Постепенно собравшиеся, действительно, расходятся. Протестная акция менее чем через час после начала практически закончилась.
Ранее в МВД заявляли, что «предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий».
Аналогичная незаконная акция протеста в поддержку Навального состоялась в Улан-Удэ неделю назад. Тогда несколько сотен человек собрались сперва на Театральной площади, затем колонной прошли вниз по центру города – до площади Революции. На той акции были и плакаты с лозунгами, и скандирование «Свободу-свободу», и протестный ёхор. В этот раз, как видим, и людей было в разы меньше, и полиция оперативно задерживала всех активных участников.