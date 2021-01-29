В Бурятии напомнили о запрете массовых мероприятий

- Я призываю воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, мест массового скопления людей. Здоровье превыше всего, - добавил Сергей Ханхареев.







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В Бурятии эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряжённой, напомнили в правительстве республики. Ежедневно выявляется около 150 новых случаев, в стационарах получают лечение более 900 пациентов, 80 из которых – в тяжёлом состоянии. Под медицинским наблюдением находится почти три тысячи контактных лиц.- Как видите, ситуация сегодня не из лёгких. Вынужден вновь напомнить нашим гражданам о мерах профилактики. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим. Необходимо проявить особую заботу о старшем поколении, которое находиться в группе риска, и максимально ограничивать контакты со всеми, - призвал жителей главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.Согласно указу главы Бурятии, продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. За нарушение этого запрета грозит административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей.