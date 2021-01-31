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Молодёжь Улан-Удэ призывают провести воскресенье на катках

Молодёжь Улан-Удэ призывают провести воскресенье на катках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Катки и лыжные базы будут работать для молодёжи бесплатно

Сегодня, 31 января, спортивные объекты Улан-Удэ будут бесплатно работать для людей в возрасте от 14 до 35 лет. Бесплатным будет не только вход, но и прокат коньков и лыж. Акция будет длиться не весь день, а только с 12 до 15 часов.

- 31 января спортивные объекты республики будут не только принимать молодежь бесплатно с 12:00 до 15:00, но и выдавать спортивный инвентарь. Нужен только документ, удостоверяющий личность, который подтвердит, что вам от 14 до 35 лет, - сообщает минспорта Бурятии.

На вопросы пользователей в соцсетях, с чем связана такая акция именно в воскресенье и именно в эти часы, минспорта утверждает:

«Студенческая спортивная ночь в Бурятии собрала несколько сотен молодых ребят, с удовольствием и пользой проводивших время на ледовом катке и в плавательном бассейне. Мы решили сохранить и даже расширить новую традицию для нашего региона».

Лыжные базы и ледовые катки в пределах максимальной наполняемости в условиях COVID-19, которые будут принимать молодежь бесплатно:

Центральный стадион - коньки

СОК «Зорька» (п.Верхняя Березовка) - лыжи

Стадион Забайкалец (п. Восточный) - коньки и лыжи

СШОР-10 (п.Заречный) - коньки

Лыжная база «Снежинка» (п.Аршан) - лыжи

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