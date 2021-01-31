Бурятская журналистка сняла своё задержание на видео

В Улан-Удэ на сегодняшней несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального, по предварительным данным, задержано больше людей, чем на протестном мероприятии неделей ранее. На сайте правозащитников «ОВД-инфо», пока значится 9 задержанных в столице Бурятии, однако их должно быть в два-три раза больше.
Среди задержанных сегодня были и известные личности – правозащитница Надежда Низовкина, общественники Алексей Карнаухов и Наталья Филонова. Полиция задержала также двух журналистов – сотрудницу информагентства и известную журналистку Евгению Балтатарову. Обе снимали происходящее на перекрытой полицией улице Ленина, а после их увели в «автозаки».
Евгения Балтатарова сняла своё задержание на видео:
Также ранее Евгения запечатлела момент задержания Надежды Низовкиной. Она давала интервью, рассказывая о состоянии объявившего голодовку арестованного блогера Дмитрия Баирова. Вокруг собрались прохожие. В этот момент подошёл полицейский, в громкоговоритель попросивший присутствующих соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
- Уважаемая Надежда Юрьевна, я вас персонально предупреждаю о соблюдении указа главы республики, - обратился полицейский к Низовкиной.
После двое человек взяли правозащитницу под руки и увели в сторону автобусов полиции.
По словам Евгении Балтатаровой, в Железнодорожном отделе полиции, куда её доставили, было много задержанных разных возрастов.
Сегодняшняя несогласованная акция протеста должна была пройти в виде шествия от площади Революции до Театральной площади. Народу оказалось меньше, чем неделей ранее. В 12 часов дня на месте было куда журналистов и блогеров, чем самих участников акции. Затем, когда собравшиеся двинулись вверх, пешеходную улицу Ленина перекрыли полицейские. Они выстроились цепью, не пропуская никого. На месте работал глава МВД по Бурятии Олег Кудинов, лично уговаривавший граждан разойтись. Полиция, между тем, оперативно уводила активных участников несанкционированной акции, которые пытались достать плакаты или, например, скандировать лозунги. Так что акция «рассосалась» менее чем через час после начала.