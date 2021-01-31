Бурятская журналистка сняла своё задержание на видео









Также ранее Евгения запечатлела момент задержания Надежды Низовкиной. Она давала интервью, рассказывая о состоянии объявившего голодовку арестованного блогера Дмитрия Баирова. Вокруг собрались прохожие. В этот момент подошёл полицейский, в громкоговоритель попросивший присутствующих соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.



- Уважаемая Надежда Юрьевна, я вас персонально предупреждаю о соблюдении указа главы республики, - обратился полицейский к Низовкиной.



После двое человек взяли правозащитницу под руки и увели в сторону автобусов полиции.



