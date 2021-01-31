 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 января

30 января

29 января

Популярное

Бурятская журналистка сняла своё задержание на видео

Бурятская журналистка сняла своё задержание на видео
Общество, 
Евгения Балтатарова запечатлела своё задержание на несанкционированной акции

В Улан-Удэ на сегодняшней несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального, по предварительным данным, задержано больше людей, чем на протестном мероприятии неделей ранее. На сайте правозащитников «ОВД-инфо», пока значится 9 задержанных в столице Бурятии, однако их должно быть в два-три раза больше.

Среди задержанных сегодня были и известные личности – правозащитница Надежда Низовкина, общественники Алексей Карнаухов и Наталья Филонова. Полиция задержала также двух журналистов – сотрудницу информагентства и известную журналистку Евгению Балтатарову. Обе снимали происходящее на перекрытой полицией улице Ленина, а после их увели в «автозаки».

Евгения Балтатарова сняла своё задержание на видео:



Также ранее Евгения запечатлела момент задержания Надежды Низовкиной. Она давала интервью, рассказывая о состоянии объявившего голодовку арестованного блогера Дмитрия Баирова. Вокруг собрались прохожие. В этот момент подошёл полицейский, в громкоговоритель попросивший присутствующих соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

- Уважаемая Надежда Юрьевна, я вас персонально предупреждаю о соблюдении указа главы республики, - обратился полицейский к Низовкиной.

После двое человек взяли правозащитницу под руки и увели в сторону автобусов полиции.



По словам Евгении Балтатаровой, в Железнодорожном отделе полиции, куда её доставили, было много задержанных разных возрастов.

Сегодняшняя несогласованная акция протеста должна была пройти в виде шествия от площади Революции до Театральной площади. Народу оказалось меньше, чем неделей ранее. В 12 часов дня на месте было куда журналистов и блогеров, чем самих участников акции. Затем, когда собравшиеся двинулись вверх, пешеходную улицу Ленина перекрыли полицейские. Они выстроились цепью, не пропуская никого. На месте работал глава МВД по Бурятии Олег Кудинов, лично уговаривавший граждан разойтись. Полиция, между тем, оперативно уводила активных участников несанкционированной акции, которые пытались достать плакаты или, например, скандировать лозунги. Так что акция «рассосалась» менее чем через час после начала. 
акция протеста полиция журналисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Скончался заслуженный инженер Бурятии Владимир Уржумов
Скончался заслуженный инженер Бурятии Владимир Уржумов
Общество, 31.01.2021
Владимир Уржумов был ветераном труда авиационной промышленности
Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года
Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года
Общество, 31.01.2021
Волонтёр Татьяна Черных развивает культурно-досуговую жизнь на селе
В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса
В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса
Общество, 31.01.2021
В лечебно-исправительном учреждении заключен контракт на распиловку
В Бурятии искали утомлённых водителей
В Бурятии искали утомлённых водителей
Общество, 31.01.2021
На автодороге Улан-Удэ – Кяхта проверили самочувствие водителей
В Улан-Удэ полиция перекрыла «Арбат»
В Улан-Удэ полиция перекрыла «Арбат»
Общество, 31.01.2021
Разойтись участников несанкционированной акции просил лично глава МВД по Бурятии
В Улан-Удэ начались задержания на несогласованной акции
В Улан-Удэ начались задержания на несогласованной акции
Общество, 31.01.2021
На площади Революции стартовала несанкционированная протестная акции
Число умерших больных ковидом в Бурятии достигло 666
Число умерших больных ковидом в Бурятии достигло 666
Общество, 31.01.2021
Летальные исходы среди больных коронавирусом фиксируют ежедневно
Мать выставленного на продажу школьника в Бурятии: «Была в шоке»
Мать выставленного на продажу школьника в Бурятии: «Была в шоке»
Общество, 31.01.2021
Мама школьника рассказала, кто выставил её сына на продажу
В Бурятии поборется элита вольной борьбы
В Бурятии поборется элита вольной борьбы
Общество, 31.01.2021
Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России прокомментировал улан-удэнский чемпионат
Бурятская борица показала фото трёх спортсменок и красавиц
Бурятская борица показала фото трёх спортсменок и красавиц
Общество, 31.01.2021
Сфотографировались вместе три заслуженных мастера спорта
«Россия-1»: «От новостей из Бурятии многим не по себе»
«Россия-1»: «От новостей из Бурятии многим не по себе»
Общество, 31.01.2021
Федеральный канал посвятил сюжет собачьей проблеме Улан-Удэ  
Молодёжь Улан-Удэ призывают провести воскресенье на катках
Молодёжь Улан-Удэ призывают провести воскресенье на катках
Общество, 31.01.2021
Катки и лыжные базы будут работать для молодёжи бесплатно
В Улан-Удэ дома были без холодной воды почти 8 часов
В Улан-Удэ дома были без холодной воды почти 8 часов
Общество, 31.01.2021
Инцидент произошёл на Жуковского
В Улан-Удэ часть Восточного оставалась без света
В Улан-Удэ часть Восточного оставалась без света
Общество, 31.01.2021
Отключение длилось почти четыре часа
В Улан-Удэ сегодня днём до -21 градуса
В Улан-Удэ сегодня днём до -21 градуса
Общество, 31.01.2021
Местами по республике небольшой снег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^