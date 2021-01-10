Паранормальная Бурятия-2020



В конце января 2020 года в группе «Все объявления Кабанского района» В конце января 2020 года в группе «Все объявления Кабанского района» появился снимок летающей тарелки. В описании утверждалось, что фото сделал школьник из Кабанска на свой телефон.



Исследователи непознанного из группы «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» заинтересовались фото и бросили клич по поиску свидетелей и автора снимка.



Однако Борис Машкович, исследователь аномальных и паранормальных явлений, поставил подлинность снимка под сомнение. В беседе с «Байкал-Daily» он заявил, что изображение подозрительно чёткое, и оно возможно только в случае зависания объекта на месте. Также он добавил, что по контору «тарелки» есть светлый ореол. Это может свидетельствовать о фотомонтаже.







После новости о летающей тарелке над Кабанском в конце января, сообщений о каких-либо паранормальных явлениях не поступало вплоть до начала июня.



И в ночь с 5 на 6 июня двое работников базы на «Силикатке» в пятом часу утра увидели в небе НЛО. Последний выглядел, по их рассказам, «как сигара, размер - около 4 вагонов, с двумя рядами иллюминаторов».



Жена одного из мужчин попросила администратора паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» помочь найти других очевидцев этого явления. Также она отметила, что мужу верит, и супруг никогда её не обманывал и не разыгрывал, а алкоголь мужчины не употребляли.



Объявление Объявление не осталось не замеченным. Камера в районе Виадука на улице Борсоева в 5:40 минут засняла, как какой-то объект летел в сторону Силикатки. На скриншоте видео можно заметить, что объект перемещается настолько быстро, что на кадре остаётся след от его предыдущего положения.







В комментариях пользователи предположили, что возможно это была сорока. На что администратор паблика ответил: «Может ли птица лететь горизонтально (с небольшим набором высоты) без взмахов крыльями? Не падать вниз пикируя, а вот как на видео».



Ошибочка вышла



25 июля федеральный телеканал ОТР



Ранее это видео было размещено в соцсетях. Однако оно явно было сделано не в республике - разговор за кадром идёт вовсе не на бурятском языке. Вполне вероятно, что видео было сделано в Тыве. За день до эфира запись появилась на развлекательном портале «Яплакалъ» и администраторы подписали его «Жители Бурятии стали свидетелями необычного летающего объекта». В том же описании говорится: «Что-то в форме затухающей спирали летало высоко в небе над Кызылом». Автору поста не раз указали, что Кызыл – столица не Бурятии, а Тывы.



По всей видимости, та же самая ошибка при копировании материалов была и в соцсетях, откуда взяли информацию для сюжета представители телеканала ОТР.



25 июля федеральный телеканал ОТР выпустил в эфир новость под названием «Жители Бурятии сняли на видео НЛО». На кадрах видно, как неопознанный летающий объект летит по небу, а потом исчезает. Ведущий новостей, ссылаясь на учёных, предположил, что это комета Неовайс, которая приближается на минимальное расстояние от Земли раз в семь лет.Ранее это видео было размещено в соцсетях. Однако оно явно было сделано не в республике - разговор за кадром идёт вовсе не на бурятском языке. Вполне вероятно, что видео было сделано в Тыве. За день до эфира запись появилась на развлекательном портале «Яплакалъ» и администраторы подписали его «Жители Бурятии стали свидетелями необычного летающего объекта». В том же описании говорится: «Что-то в форме затухающей спирали летало высоко в небе над Кызылом». Автору поста не раз указали, что Кызыл – столица не Бурятии, а Тывы.По всей видимости, та же самая ошибка при копировании материалов была и в соцсетях, откуда взяли информацию для сюжета представители телеканала ОТР.







Призрак на Байкале



В посёлке Выдрино Кабанского района отдыхающие В посёлке Выдрино Кабанского района отдыхающие сделали снимок выходящего из воды мужчины. И на фотографии позади мужчины виден туманный силуэт, схожий по комплекции. Автор фото уверяет, что оно было сделано на смартфон Honor, а погода в тот день была ясная, тумана не было.



Подписчики группы «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» предположили, что так получилось из-за встроенной функции смартфона – «фотограф не дождался отработки кадра и опустил или начал опускать телефон, «поймав» в очередной кадр брекетинга контрастный силуэт в новое место».







Призрак в буддийском зале



В Забайкальском крае в Нерчинском краеведческом музее летом 2020 года проходила выставка о бурятах и эвенках. Были представлены предметы буддизма и шаманизма.



После выключения света камеры видеонаблюдения в ночь с 8 на 9 сентября зафиксировали После выключения света камеры видеонаблюдения в ночь с 8 на 9 сентября зафиксировали непонятный предмет , который вылетел из «слепой зоны». Он менял траекторию полёта и скорость, мог близко приблизиться к объективу камеры или вовсе улететь в противоположный угол. Преимущественно, предмет летал в правой части зала, редко пересекая центр, в основном кружился над буддийской статуей и шаманским облачением.







НЛО из 2012 года



В октябре в руки бурятских исследователей неопознанных летающих объектов В октябре в руки бурятских исследователей неопознанных летающих объектов попало видео , которое было сделано ещё в 2012 году. НЛО запечатлели летом в районе проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ. Автор съёмки утверждает, что объект находился на одном месте более часа. Как только оператор увеличил изображение, «НЛО» улетел.







Фотография с лицом женщины



В ноябре между сёлами Турка и Горячинск в Прибайкальском районе около скалы «Каменная черепаха» фотограф В ноябре между сёлами Турка и Горячинск в Прибайкальском районе около скалы «Каменная черепаха» фотограф запечатлел в облаке тумана женское лицо.



- Для сравнения соседний кадр, на котором ничего подобного нет. Удачное наложение света на тени? И создано лицо молодой женщины. Ко Дню матери. А, вообще-то, такие сочетания, которые складываются во что-то опознаваемое, вызывают ощущение преднамеренности. А у некоторых религиозный трепет. Ведь появись это светлое пятно на сантиметре в стороне и... уже не было бы лика, - пояснили в группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».



В комментариях подписчик написал, что не видит лица. На это в группе предположили, что облик не всем открывается.



