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Паранормальная Бурятия-2020

Паранормальная Бурятия-2020
Общество, 
Необъяснимые явления, свидетелями которых стали жители республики в 2020 году - в подборке «Байкал-Daily»

НЛО в Кабанском районе

В конце января 2020 года в группе «Все объявления Кабанского района» появился снимок летающей тарелки. В описании утверждалось, что фото сделал школьник из Кабанска на свой телефон. 

Исследователи непознанного из группы «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» заинтересовались фото и бросили клич по поиску свидетелей и автора снимка. 

Однако Борис Машкович, исследователь аномальных и паранормальных явлений, поставил подлинность снимка под сомнение. В беседе с «Байкал-Daily» он заявил, что изображение подозрительно чёткое, и оно возможно только в случае зависания объекта на месте. Также он добавил, что по контору «тарелки» есть светлый ореол. Это может свидетельствовать о фотомонтаже. 

 

Увидели в небе НЛО

После новости о летающей тарелке над Кабанском в конце января, сообщений о каких-либо паранормальных явлениях не поступало вплоть до начала июня. 

И в ночь с 5 на 6 июня двое работников базы на «Силикатке» в пятом часу утра увидели в небе НЛО. Последний выглядел, по их рассказам, «как сигара, размер - около 4 вагонов, с двумя рядами иллюминаторов». 

Жена одного из мужчин попросила администратора паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» помочь найти других очевидцев этого явления. Также она отметила, что мужу верит, и супруг никогда её не обманывал и не разыгрывал, а алкоголь мужчины не употребляли. 
 
Объявление не осталось не замеченным. Камера в районе Виадука на улице Борсоева в 5:40 минут засняла, как какой-то объект летел в сторону Силикатки. На скриншоте видео можно заметить, что объект перемещается настолько быстро, что на кадре остаётся след от его предыдущего положения. 

 
В комментариях пользователи предположили, что возможно это была сорока. На что администратор паблика ответил: «Может ли птица лететь горизонтально (с небольшим набором высоты) без взмахов крыльями? Не падать вниз пикируя, а вот как на видео».

Ошибочка вышла 

25 июля федеральный телеканал ОТР выпустил в эфир новость под названием «Жители Бурятии сняли на видео НЛО». На кадрах видно, как неопознанный летающий объект летит по небу, а потом исчезает. Ведущий новостей, ссылаясь на учёных, предположил, что это комета Неовайс, которая приближается на минимальное расстояние от Земли раз в семь лет.

Ранее это видео было размещено в соцсетях. Однако оно явно было сделано не в республике - разговор за кадром идёт вовсе не на бурятском языке. Вполне вероятно, что видео было сделано в Тыве. За день до эфира запись появилась на развлекательном портале «Яплакалъ» и администраторы подписали его «Жители Бурятии стали свидетелями необычного летающего объекта». В том же описании говорится: «Что-то в форме затухающей спирали летало высоко в небе над Кызылом». Автору поста не раз указали, что Кызыл – столица не Бурятии, а Тывы.

По всей видимости, та же самая ошибка при копировании материалов была и в соцсетях, откуда взяли информацию для сюжета представители телеканала ОТР.



В то же время исследователи предположили, что это пусковой эффект. С пусковой установки на космодроме Байконур 23 июля в 17:26 по московскому времени как раз состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Этот эффект видели также в провинциях Монголии.

«Реальный НЛО»

«Вы засняли реальный НЛО», - заявили представители канала Only Real UFOs (Только реальные НЛО) на счёт видео, сделанном в Северобайкальске.

Оказалось, 14 июля пассажир поезда в Северо-Байкальском районе из окна заснял неизвестный объект, высоко парящий в воздухе. Автор добавил, что такие объекты появляются последние две недели в виде ярких шаров, но только ночью.

- Мне повезло, я заснял днём, этот сигаровидный объект перемещается в сторону города, - написал автор видео.

Видео заинтересовались бурятские исследователи. Они начали искать очевидцев в социальных сетях. На пост откликнулся местный житель. Он написал, что подобное он видел в 2012 году на границе Бурятии и Тывы.

- Возвращались с источников долины Жойгон в июле 2012-го. Шли, растянувшись по одному-два человека. По тропе к перевалу. Объект бесшумно двигался со стороны Монголии в сторону Тывы. На высоте метров 300. Сигарообразный метров 15 в длину. Сверкающий, - поделился очевидец.


Призрак на Байкале

В посёлке Выдрино Кабанского района отдыхающие сделали снимок выходящего из воды мужчины. И на фотографии позади мужчины виден туманный силуэт, схожий по комплекции. Автор фото уверяет, что оно было сделано на смартфон Honor, а погода в тот день была ясная, тумана не было. 

Подписчики группы «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» предположили, что так получилось из-за встроенной функции смартфона – «фотограф не дождался отработки кадра и опустил или начал опускать телефон, «поймав» в очередной кадр брекетинга контрастный силуэт в новое место». 


Призрак в буддийском зале 

В Забайкальском крае в Нерчинском краеведческом музее летом 2020 года проходила выставка о бурятах и эвенках. Были представлены предметы буддизма и шаманизма. 

После выключения света камеры видеонаблюдения в ночь с 8 на 9 сентября зафиксировали непонятный предмет, который вылетел из «слепой зоны». Он менял траекторию полёта и скорость, мог близко приблизиться к объективу камеры или вовсе улететь в противоположный угол. Преимущественно, предмет летал в правой части зала, редко пересекая центр, в основном кружился над буддийской статуей и шаманским облачением. 


НЛО из 2012 года 

В октябре в руки бурятских исследователей неопознанных летающих объектов попало видео, которое было сделано ещё в 2012 году. НЛО запечатлели летом в районе проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ. Автор съёмки утверждает, что объект находился на одном месте более часа. Как только оператор увеличил изображение, «НЛО» улетел.


Фотография с лицом женщины 

В ноябре между сёлами Турка и Горячинск в Прибайкальском районе около скалы «Каменная черепаха» фотограф запечатлел в облаке тумана женское лицо. 

- Для сравнения соседний кадр, на котором ничего подобного нет. Удачное наложение света на тени? И создано лицо молодой женщины. Ко Дню матери. А, вообще-то, такие сочетания, которые складываются во что-то опознаваемое, вызывают ощущение преднамеренности. А у некоторых религиозный трепет. Ведь появись это светлое пятно на сантиметре в стороне и... уже не было бы лика, - пояснили в группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».

В комментариях подписчик написал, что не видит лица. На это в группе предположили, что облик не всем открывается.



Снимок из Джидинского района

В середине декабря в Бурятии пользователи Сети спорили на счёт неизвестного предмета, запечатлённого фотографом Светланой Хан. На снимке, сделанном в районе села Алцак Джидинского района, в левой части изображён тёмный объект на фоне гор. Главным вопросом стало – что же за таинственный объект на фото, и не НЛО ли это?

Многие предположили, что это просто птица.




неопознанные летающие объекты
 
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