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На Байкале в Бурятии сделали таинственный снимок

На Байкале в Бурятии сделали таинственный снимок
Общество,  Фото:https://vk.com/bur_anomal
В Сети размышляют над загадочной фотографией с ликом женщины

Между сёлами Турка и Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии на Байкале есть скала «Каменная черепаха». Около неё любят фотографироваться туристы.

Сегодня в паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» опубликовали снимок, сделанный возле «черепахи» накануне. В облаке тумана можно разглядеть женского лицо, утверждают в группе.

- Для сравнения соседний кадр, на котором ничего подобного нет. Удачное наложение света на тени? И создано лицо молодой женщины. Ко Дню матери. А, вообще-то, такие сочетания, которые складываются во что-то опознаваемое, вызывают ощущение преднамеренности. А у некоторых религиозный трепет. Ведь появись это светлое пятно на сантиметре в стороне и... уже не было бы лика, - пояснили в группе.

В комментариях подписчик написал, что не видит лица. На это в группе предположили, что облик не всем открывается.



 
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