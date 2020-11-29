На Байкале в Бурятии сделали таинственный снимок

В комментариях подписчик написал, что не видит лица. На это в группе предположили, что облик не всем открывается.













Между сёлами Турка и Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии на Байкале есть скала «Каменная черепаха». Около неё любят фотографироваться туристы.Сегодня в паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» опубликовали снимок, сделанный возле «черепахи» накануне. В облаке тумана можно разглядеть женского лицо, утверждают в группе.- Для сравнения соседний кадр, на котором ничего подобного нет. Удачное наложение света на тени? И создано лицо молодой женщины. Ко Дню матери. А, вообще-то, такие сочетания, которые складываются во что-то опознаваемое, вызывают ощущение преднамеренности. А у некоторых религиозный трепет. Ведь появись это светлое пятно на сантиметре в стороне и... уже не было бы лика, - пояснили в группе.