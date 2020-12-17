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В Бурятии разгадывают тайну странного снимка

В Бурятии разгадывают тайну странного снимка
Общество,  Фото:vk.com/bur_anomal
«Птица или НЛО?» - рассуждают в Сети

В группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» обсуждают загадочный снимок летнего пейзажа. По словам автора, он сделан в районе села Алцак Джидинского района.

На фотографии изображён тёмный объект на фоне величавых гор. Главным вопросом стало – что же таинственный объект находится в левой стороне снимка, и не НЛО ли это?


В комментариях подписчики группы выдвигали идеи того, что же это может быть: «Ворона с пакетом в клюве!!!», «Гордая птица», «Слишком контрастно. Скорее, на какой-то мусор перед объективом похоже».

Кто-то даже бросил колкую шутку на обсуждаемую тему: «Смотрите НЛО!!! у нас очень мало времени, нужно найти самый отстойный фотик и сделать самую нечёткую фотографию!!!».

Недавно пользователи Сети обсуждали таинственный снимок, который сделали накануне Дня матери на Байкале. В дымке возле Каменной черепахи можно разглядеть лицо девушки.
неопознанные летающие объекты
 
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