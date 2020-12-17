В Бурятии разгадывают тайну странного снимка

В группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» обсуждают загадочный снимок летнего пейзажа. По словам автора, он сделан в районе села Алцак Джидинского района.
На фотографии изображён тёмный объект на фоне величавых гор. Главным вопросом стало – что же таинственный объект находится в левой стороне снимка, и не НЛО ли это?
В комментариях подписчики группы выдвигали идеи того, что же это может быть: «Ворона с пакетом в клюве!!!», «Гордая птица», «Слишком контрастно. Скорее, на какой-то мусор перед объективом похоже».
Кто-то даже бросил колкую шутку на обсуждаемую тему: «Смотрите НЛО!!! у нас очень мало времени, нужно найти самый отстойный фотик и сделать самую нечёткую фотографию!!!».
Недавно пользователи Сети обсуждали таинственный снимок, который сделали накануне Дня матери на Байкале. В дымке возле Каменной черепахи можно разглядеть лицо девушки.