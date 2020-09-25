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«Призрака» сняли в музейном зале с буддийскими и шаманскими атрибутами

«Призрака» сняли в музейном зале с буддийскими и шаманскими атрибутами
Общество, 
В музее в Забайкалье камеры запечатлели таинственную аномалию. ВИДЕО

В Нерчинском краеведческом музее в Забайкальском крае в зале, где сейчас расположены выставки о бурятах и эвенках, а также представлены предметы буддизма и шаманизма, камеры видеонаблюдения запечатлели загадочную сущность.

Камеры были установлены в залах в 2019 году. В этом году одна из сотрудниц решила разобраться в их принципе работы и начала просматривать записи с 8 на 9 сентября. Увиденное повергло в шок её и всех собравшихся.

На кадрах видно, как охранник ходит по залам, выключает свет и закрывает их. После того, как музей погружается во тьму, из-за «слепой зоны» вылетает непонятный предмет. На первый взгляд, это два квадрата, расположенные друг напротив друга. Каждый по отдельности может поменять размер, а иногда даже форму и яркость. Неизвестный предмет менял траекторию полёта и скорость. Он мог близко приблизиться к объективу камеры или вовсе улететь в противоположный угол. Преимущественно, предмет летал в правой части зала, редко пересекая центр, в основном кружился над буддийской статуей и шаманским облачением.

- Это всё начинается с 10 до половины 7. Получается почти 8 часов. Мы уже все проверили. Сначала было очень много объяснений, думали с физической точки зрения и так далее. Сейчас нет объяснений, - комментирует происходящее работница музея.

Причём никакие внешние факторы, такие как свет от проезжающих авто или их звук, на объект не влияют.


Изначально работники музея просто сделали нарезку с неизвестным объектом и выложили видео на канал музея в YouTube. Сейчас его посмотрели уже более 15 тысяч человек. Однако некоторые зрители засомневались в правдивости видео, предположив, что это монтаж. Тогда на канале появился другой ролик, более длинный. На нём работники отсматривают и перематывают кадры той ночи, параллельно комментируя происходящее. Но и тут нашлись скептики.

«Светите фонариком в матрицу и она бликует. Скачайте видео с регистратора и залейте его сюда, а не так, съемкой со стороны на телефон», «В экран светят чем-то да и всё. Сейчас что только не делают, ради хайпа», «Сама решила камеры просмотреть. Скажите, получается, охранник вообще всю ночь храпит или он свет вырубил и домой?» - пишут пользователи.


Последний раз неизвестный предмет камера запечатлела неизвестный предмет 19 сентября. Под утро он уменьшается до еле заметных размеров.
музей буддизм шаманизм параномальные явления
 
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