Федеральный канал ошибся с новостью про Бурятию









Возможно, видео было сделано в Тыве. На развлекательном портале «Яплакалъ» вчера выложили то же видео, подписанное как «Жители Бурятии стали свидетелями необычного летающего объекта». Но уже в описании говорится: «Что-то в форме затухающей спирали летало высоко в небе над Кызылом». Автору поста не раз указали, что Кызыл – столица не Бурятии, а Тывы.



По всей видимости, та же самая ошибка при копировании материалов была и в соцсетях, откуда взяли информацию для сюжета представители телеканала ОТР.



Отметим, тот же самый яркий спиралевидный объект в небе наблюдали также как минимум над тремя провинциями Монголии: Ар-Ханггай, Ховсгёль и Завхан.



Создатель паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» уверен, что на видео попала всё же не комета. В паблике приводится комментарий группы «Уфология-Космопоиск Энциклопедия НЛО» о том, что это пусковой эффект. С пусковой установки на космодроме Байконур 23 июля в 17:26 по московскому времени как раз состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15».



В Сети также высказывают мнение, что ролик был снят вовсе не в России. «Я больше склоняюсь, что это Кызылорда - город в Казахстане, расстояние около 200 км, как раз первая ступень будет падать немного севернее. А до Кызыла в Туве и Улан-Удэ в Бурятии уж очень далеко», - поделился мнением пользователь «Яплакалъ».



25 июля федеральный телеканал ОТР выпустил в эфир новость под названием «Жители Бурятии сняли на видео НЛО».«Неопознанный летающий объект сняли на видео жители Бурятии. НЛО несколько минут летело по небу, а потом исчезло», - сообщил диктор, продемонстрировав зрителям то самое загадочное видео.Телеведущий ОТР предположил, что, ссылаясь на учёных, это могла быть комета Неовайс, которая приближается на минимальное расстояние от Земли раз в семь лет.Тем временем это же самое видео распространяется в соцсетях. Однако сделано оно явно было не в Бурятии. Ведь в полном ролике слышны разговоры людей за кадром, и говорят они точно не на бурятском языке.