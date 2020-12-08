В Улан-Удэ прошёл международный конкурс чтецов

Победителей «Четырёх небес» объявят 15 декабря
В Улан-Удэ в онлайн-формате состоялся Х межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба», посвящённый 95-летию народного поэта Бурятии Дамбы Жалсараева. Несмотря на новый онлайн-формат мероприятия на участие в юбилейном конкурсе было подано 800 заявок. Среди них представители дошкольного образования, школьники и студенты образовательных учреждений Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Новосибирска и Московской области.
Оценивало участников профессиональное жюри в составе доцента кафедры русской и зарубежной литературы Бурятского государственного университета Гунсэмы Бадуевой, главного специалиста республиканского центра по развитию бурятского языка Оюны Забановой, руководителя республиканского объединения преподавателей русского языка и литературы ссузов Марины Хингеевой, председателя комиссии «Специальное фортепиано» колледжа искусств имени П.И. Чайковского Елены Бальчуговой и преподавателя комиссии «Театральных и цирковых дисциплин» колледжа Айгуль Буяновой.
Программа конкурса включала индивидуальное и коллективное исполнение поэтических произведений по следующим возрастным группам: от 5 до 10 лет включительно; от 11 до 15 лет включительно; от 16 до 22 лет включительно; от 23 лет и старше. В каждой возрастной категории жюри также выделили номинации «Лучшее прочтение на бурятском языке», «Стихи собственного сочинения», «Надежда». Среди конкурсантов от 23 и старше была отмечена специальная номинация «Духовный опыт».
В поэтическом состязании прозвучали стихи поэтов Бурятии: Д. Жалсараева, Х. Намсараева, Д. Улзытуева, Н.Дамдинова, Ш. Нимбуева, Н. Нимбуева, С. Туя, Ц. Номтоева, В. Липатова, М. Самбуева, Б. Дугарова А. Румянцева, Е.Бильтриковой, С. Нестеровой, Ч. Гуруева, М. Чойбонова, А. Бадаева, Д. Хобракова, С. Ангабаева, Д. Хилтухина и Ж. Тумунова.
- Жюри пришлось проделать большую работу по оцениванию участников, конкурсанты показали было артистичность, умение донести свою позицию по прочитанному тексту, эмоциональность, сценическую речь, у многих в презентации стихотворения присутствовало замечательное музыкальное сопровождение, придающее декламации утонченность, гармоничное слияние двух видов искусств – поэзии и музыки, - сообщает пресс-служба колледжа искусств.
15 декабря в онлайн-режиме состоится традиционный гала-концерт (0+), на котором прозвучат лучшие конкурсные выступления и будут названы имена лауреатов и дипломантов конкурса. Итоги также будут размещены на официальном сайте колледжа искусств и его страницах в социальных сетях.
В Улан-Удэ прошёл международный конкурс чтецов
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