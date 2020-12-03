Прирост новых больных стал ежедневно сокращаться
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки в Бурятии коронавирус подтвердили у 238 человек. Темпы заболевания значительно упали: с 15 ноября ежедневно выявляли более 260-270 заболевших ежедневно (рекорд – 281 заражённый). Но в последние дни ситуация начала улучшаться: позавчера было +260 заболевших, накануне +250.
- Из 238 новых случаев коронавируса 193 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - уточнили в республиканском оперштабе.
На утро 3 декабря общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 19 913. Из них 56% (11 080) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Всего выздоровели от коронавируса 15072 человека, или 75%. В том числе накануне вылечились 358 пациентов.
За сутки умерли 10 пациентов. Всего же с начала пандемии ковид унёс жизни 456 больных.
Сегодня в стационарах Бурятии получают лечение 1982 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 30), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1583. В отделениях реанимации находится 107 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 57 пациентов (из них старше 65-ти – 20).
Занятость коечного фонда составляет 68 % (днём ранее было 69%, а до этого превышала 70%).
Амбулаторное лечение проходят 2403 пациентов с COVID-19. Наблюдается 9436 человек.
В обсерваторе находится только один человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 4651 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», ушёл из жизни Владимир Владимирович Тармаев, руководивший министерством здравоохранения Бурятии с 1987 по 1994 годы.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии накануне дали объяснения по маскам в школах.
Проведён опрос среди улан-удэнцев на тему соблюдения масочного режима. Большинство опрошенных отметили, что общий уровень ответственности населения изменился
Коронавирус в Бурятии отступает
Общество, Фото:
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