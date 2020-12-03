 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

Коронавирус в Бурятии отступает

Коронавирус в Бурятии отступает
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прирост новых больных стал ежедневно сокращаться

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки в Бурятии коронавирус подтвердили у 238 человек. Темпы заболевания значительно упали: с 15 ноября ежедневно выявляли более 260-270 заболевших ежедневно (рекорд – 281 заражённый). Но в последние дни ситуация начала улучшаться: позавчера было +260 заболевших, накануне +250.

- Из 238 новых случаев коронавируса 193 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - уточнили в республиканском оперштабе.

На утро 3 декабря общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 19 913. Из них 56% (11 080) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Всего выздоровели от коронавируса 15072 человека, или 75%. В том числе накануне вылечились 358 пациентов.

За сутки умерли 10 пациентов. Всего же с начала пандемии ковид унёс жизни 456 больных.

Сегодня в стационарах Бурятии получают лечение 1982 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 30), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1583. В отделениях реанимации находится 107 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 57 пациентов (из них старше 65-ти – 20).

Занятость коечного фонда составляет 68 % (днём ранее было 69%, а до этого превышала 70%).

Амбулаторное лечение проходят 2403 пациентов с COVID-19. Наблюдается 9436 человек.

В обсерваторе находится только один человек.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 4651 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», ушёл из жизни Владимир Владимирович Тармаев, руководивший министерством здравоохранения Бурятии с 1987 по 1994 годы.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии накануне дали объяснения по маскам в школах.

Проведён опрос среди улан-удэнцев на тему соблюдения масочного режима. Большинство опрошенных отметили, что общий уровень ответственности населения изменился


коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Коронавирус в Бурятии отступает
Коронавирус в Бурятии отступает
Общество, 03.12.2020
Прирост новых больных стал ежедневно сокращаться
Бывший министр здравоохранения Бурятии умер от коронавируса
Бывший министр здравоохранения Бурятии умер от коронавируса
Общество, 03.12.2020
Владимира Тармаева называли министром-реформатором
В Бурятии учительнице не выплатили декретные
В Бурятии учительнице не выплатили декретные
Общество, 03.12.2020
Женщина обратилась в прокуратуру
Жители Бурятии пожаловались в прокуратуру на волокиту правоохранителей
Жители Бурятии пожаловались в прокуратуру на волокиту правоохранителей
Общество, 03.12.2020
В прокуратуре состоялся приём граждан по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства
Житель Бурятии получил срок за пять мешков конопли
Житель Бурятии получил срок за пять мешков конопли
Общество, 03.12.2020
Мужчина перевозил «травку» в машине
В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса о малой родине
В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса о малой родине
Общество, 02.12.2020
Принимаются работы учащихся в возрасте от 10 до 18 лет
В Бурятии юные пожарные проведут этап всероссийского лагеря
В Бурятии юные пожарные проведут этап всероссийского лагеря
Общество, 02.12.2020
В конкурсе примут участие 31 команда республики
Иркутянин получил диплом национальной премии Распутина
Иркутянин получил диплом национальной премии Распутина
Общество, 02.12.2020
Награждение лауреатов литературной премии прошло в онлайн-режиме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^